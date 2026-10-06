Giải cứu nam thanh niên có ý định nhảy lầu từ tầng 5

Trước đó, vào lúc 13h18 cùng ngày, Đội Chữa cháy&Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo về việc 1 người có ý định nhảy lầu tại địa chỉ số 45 Chế Lan Viên, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy&Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe CNCH, 1 xe thang và 16 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường vụ việc để thực hiện CNCH.

Lực lượng chức năng sử dụng đệm cứu người ngay dưới khu vực có nguy cơ xảy ra vụ việc.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, nam thanh niên L.T.P. (SN 2001, trú phường Quy Nhơn Nam) đang ngồi ở khu vực lan can tầng 5 của ngôi nhà. Thời điểm này, tinh thần của L.T.P. không ổn định, không giao tiếp với người thân và lực lượng chức năng.

Qua công tác trinh sát, Thiếu tá Hồ Như Quý, Phó Đội trưởng chỉ huy hiện trường nhanh chóng cho triển khai đội hình sử dụng đệm cứu người ngay dưới khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, triển khai xe thang tiếp cận vị trí nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng CNCH sử dụng loa tay kiên trì vận động, thuyết phục, giữ liên lạc và trấn an nam thanh niên, từng bước giúp người này bình tĩnh, hợp tác với lực lượng cứu nạn.

Nam thanh niên được hỗ trợ y tế ngay khi tiếp đất an toàn.

Đến khoảng 13h50 cùng ngày, sau thời gian kiên trì vận động, nam thanh niên đã đồng ý rời khỏi vị trí nguy hiểm và nhảy xuống đệm hơi của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai bên dưới.

Ngay khi tiếp đất an toàn, nam thanh niên đã được hỗ trợ y tế và bàn giao cho Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.