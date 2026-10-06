Quảng Trị lập tổ công tác xử lý vụ doanh nghiệp nợ lương gần 400 công nhân

Ngày 6/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương làm rõ tình hình tại Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long, đóng trên địa bàn phường Đồng Sơn - nơi gần 400 công nhân đang bị ảnh hưởng do doanh nghiệp chậm trả lương và bảo hiểm.

Trụ sở Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long, nơi gần 400 công nhân đang chờ được giải quyết tiền lương và các quyền lợi liên quan.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành gồm đại diện Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh, cơ quan thuế, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 8 và UBND phường Đồng Sơn.

Tổ công tác có nhiệm vụ xác định tình trạng pháp lý, tài chính của doanh nghiệp; làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật để đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Làm rõ tiền lương, bảo hiểm còn nợ công nhân

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan chức năng thống kê, lập danh sách người lao động bị ảnh hưởng; xác định cụ thể tiền lương còn nợ của từng người, từng tháng để có phương án giải quyết tiền lương và các quyền lợi liên quan.

Các cơ quan chức năng cũng được giao hướng dẫn người lao động thực hiện các quyền, thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Quảng Trị được giao xác minh tình trạng cư trú của ông Đặng Thăng Long, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long, đồng thời làm rõ nguyên nhân không liên lạc được với ông này.

Trụ sở Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long, nơi gần 400 công nhân đang chờ được giải quyết tiền lương và các quyền lợi liên quan.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hoặc hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt, bỏ trốn nhằm trốn tránh nghĩa vụ, cơ quan chức năng được yêu cầu đề xuất xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Tài chính phối hợp rà soát tình hình tài chính, tài sản, khả năng thanh toán, các khoản phải thu, phải trả và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp; đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động để đề xuất phương án xử lý.

Bảo hiểm xã hội tỉnh được yêu cầu khẩn trương rà soát số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xác định số người lao động, thời gian và số tiền liên quan.

Cơ quan bảo hiểm đồng thời có phương án xác nhận thời gian đóng bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Hàng trăm công nhân tập trung đòi quyền lợi

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị được giao tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; hướng dẫn công nhân thực hiện các quyền theo pháp luật.

Trường hợp cần thiết, tổ chức công đoàn hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục khởi kiện, giải quyết tranh chấp lao động để yêu cầu doanh nghiệp thanh toán tiền lương và các quyền lợi liên quan.

UBND phường Đồng Sơn, phường Ba Đồn và xã Phong Nha được yêu cầu nắm chắc tình hình tại doanh nghiệp và địa bàn có người lao động bị ảnh hưởng; bố trí đầu mối tiếp nhận phản ánh, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng.

Trước đó, theo phản ánh của công nhân, Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long có gần 400 lao động làm việc tại phường Đồng Sơn, phường Ba Đồn và xã Phong Nha.

Doanh nghiệp hiện được phản ánh còn nợ tiền lương tháng 8 và tháng 9/2026 của công nhân với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng, đồng thời chậm đóng các loại bảo hiểm gần 2,6 tỷ đồng.

Từ cuối tháng 9/2026, người lao động và Công đoàn cơ sở không thể liên lạc với ông Đặng Thăng Long. Hàng trăm công nhân sau đó đã tập trung tại trụ sở chính của công ty tại tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn để yêu cầu doanh nghiệp giải quyết tiền lương và các quyền lợi liên quan.