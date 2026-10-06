Nhóm thanh thiếu niên ném vỏ chai bia vào người đi đường bị khởi tố hình sự

Các đối tượng tại hiện trường vụ ném vỏ chai bia gây thương tích cho người tham gia giao thông ở vòng xuyến Phúc La - Văn Khê. Ảnh: CAKH

Ngày 5-10, Công an phường Kiến Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, bắt giữ nhóm 9 thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo vỏ chai bia ném vào người tham gia giao thông.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 1-10, nhóm 9 đối tượng rủ nhau điều khiển 4 xe máy đi chơi. Khi đến khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, nhóm này bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác đuổi đánh.

Sau đó, các đối tượng rủ nhau lấy vỏ chai bia, di chuyển trên tuyến đường Thanh Hà - Cienco 5 để tìm nhóm thanh niên trước đó nhằm trả thù.

Trong quá trình di chuyển, để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, một số đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy, số khác dùng khẩu trang che biển số. Nhóm này liên tục rồ ga, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên tuyến đường Thanh Hà - Cienco 5.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy, nhóm đối tượng tăng ga, phóng nhanh, lạng lách để đuổi theo. Đến khu vực vòng xuyến đường Phúc La - Văn Khê, phường Kiến Hưng, các đối tượng dùng vỏ chai bia ném về phía 4 người đi đường, khiến một người bị thương, chảy máu vùng mặt.

Sau khi gây ra vụ việc, nhóm đối tượng quay trở lại khu đô thị Thanh Hà rồi về nhà.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Kiến Hưng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tạm giữ hình sự 7 đối tượng.

Hai trường hợp còn lại dưới 16 tuổi nên được Công an phường Kiến Hưng giáo dục, răn đe, bàn giao cho gia đình và thông báo chính quyền địa phương phối hợp quản lý, giáo dục, chờ xử lý theo quy định.

Vụ việc là lời cảnh báo về những hành vi vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh thiếu niên, nhất là hành vi điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông và trật tự công cộng. Qua đó, đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên.