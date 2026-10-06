Bắt giữ kẻ đánh người, dùng kéo đe dọa cướp xe máy giữa ruộng mía

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, khoảng 9h ngày 3/10, bà Đ.T.H (SN 1963) đang ở khu vực ruộng mía thuộc thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng thì bị Đặng Huynh Nhân (SN 1993, trú xã Vạn Ninh) tiếp cận và đánh vào đầu.

Đối tượng Đặng Huynh Nhân bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Khi bà H chống cự, Nhân sử dụng một lưỡi kéo dài khoảng 15cm đe dọa, khiến nạn nhân không dám tiếp tục chống trả. Sau đó, Nhân chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Future màu đỏ của bà H rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp truy xét, xác minh đối tượng. Đến khoảng 11h ngày 4/10, công an phát hiện và đưa Nhân về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận toàn bộ hành vi. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Đặng Huynh Nhân có dấu hiệu đủ yếu tố cấu thành tội "Cướp tài sản".

Đáng chú ý, Nhân từng có 2 tiền án, gồm 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và 1 tiền án về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục thụ lý, điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt những người thường xuyên làm việc tại khu vực ruộng rẫy, nơi vắng người, cần nâng cao cảnh giác, hạn chế để tài sản có giá trị tại những vị trí khuất, ít người qua lại.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần chủ động phòng ngừa và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.