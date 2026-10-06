Vua Charles tuyên bố không chi tiền cho em trai Andrew trong vụ kiện cảnh sát

Ông Andrew Mountbatten-Windsor, cựu Hoàng tử Anh, đang đề nghị tòa án xem xét tính hợp pháp của các lệnh khám xét được ban hành trong quá trình điều tra dẫn tới việc ông bị tạm giữ hồi tháng 2. Một phiên điều trần kín dự kiến diễn ra tại Tòa án Cấp cao vào chiều 8/10.

Cựu Hoàng tử Andrew là trai của Vua Charles III. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Ông Andrew hiện nhận một khoản trợ cấp hằng năm từ Vua Charles III bằng nguồn tài chính cá nhân của nhà vua. Số tiền cụ thể không được công bố.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ Cung điện Buckingham cho biết hai bên đã thống nhất rõ ràng rằng khoản trợ cấp này không được sử dụng để tài trợ cho thủ tục yêu cầu tòa án xem xét tính hợp pháp đối với hành động của cảnh sát.

Theo nguồn tin, vấn đề pháp lý của ông Andrew là công việc riêng giữa ông và đội ngũ luật sư. Cung điện Buckingham không tham gia vào việc quyết định chiến lược pháp lý hay các bước đi trong vụ kiện.

Ông Andrew, con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II và là em trai Vua Charles III, bị bắt ngày 19/2, đúng sinh nhật lần thứ 66, vì tình nghi có hành vi sai trái trong khi thực thi công vụ. Cuộc điều tra được tiến hành sau những cáo buộc cho rằng ông từng chia sẻ thông tin nhạy cảm với Jeffrey Epstein trong thời gian đảm nhiệm vai trò đặc phái viên thương mại của Anh.

Trước đó, Telegraph đưa tin ông Andrew đã được phép đưa vấn đề ra tòa để xem xét liệu cảnh sát Thames Valley có hành động đúng pháp luật khi tiến hành các cuộc khám xét liên quan đến vụ bắt giữ ông hay không.

Một thẩm phán tại Tòa Hình sự Trung ương Old Bailey trước đó đã cấp lệnh cho phép cảnh sát khám xét nơi ở của ông Andrew tại khu điền trang Sandringham, Norfolk, cùng Royal Lodge ở Windsor, nơi ông từng sinh sống.

Theo người phát ngôn ngành tư pháp Anh, phiên điều trần dự kiến bắt đầu lúc 14:00 ngày 8/10 tại Tòa án Cấp cao, dưới sự chủ trì của Thẩm phán Hilliard.

Ngay sau khi ông Andrew bị bắt ngày 19/2, Vua Charles III ra tuyên bố ngắn, nhấn mạnh rằng “pháp luật phải được thực thi”.

Sau khi bị bắt, ông Andrew được thẩm vấn và sau đó được trả tự do trong thời gian cảnh sát tiếp tục điều tra. Ông hiện sống tại một bất động sản thuộc khu điền trang Sandringham của nhà vua ở Norfolk.

Cảnh sát bắt đầu khám xét các bất động sản liên quan trong ngày 19/2 và thông báo hoàn tất hoạt động này vào ngày 24/2.

Cảnh sát Thames Valley cho biết cuộc điều tra về nghi vấn sai phạm trong khi thực thi công vụ vẫn đang tiếp diễn, đồng thời lực lượng này đang tham gia các thủ tục pháp lý liên quan đến những lệnh do Tòa Hình sự Trung ương cấp trước đó.