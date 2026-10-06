Tin mới vụ cấm bay hành khách bắt tiếp viên quỳ xin lỗi ở Trung Quốc

Các tiếp viên hàng không đi ngang qua mô hình máy bay C919 được trưng bày tại gian hàng của China Eastern Airlines trong một sự kiện hàng không ở Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong thông báo đăng trên tài khoản WeChat tối 6/10, Hiệp hội Vận tải Hàng không Trung Quốc (CATA) cho biết China Eastern Airlines đã thu thập bằng chứng, trình báo cảnh sát sau vụ việc nữ tiếp viên bị hành khách chửi mắng, đe dọa và bắt quỳ xuống xin lỗi trên chuyến bay, theo China Daily.

CATA cho rằng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hành khách, an toàn vận tải hàng không dân dụng và phẩm giá nghề nghiệp của nhân viên hàng không là những nội dung gắn liền trong Luật hàng không dân dụng sửa đổi, cần được coi trọng như nhau.

Kêu gọi bảo vệ tiếp viên hàng không

Hiệp hội khẳng định ủng hộ các hãng hàng không thành viên bảo vệ quyền, lợi ích của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Đơn vị kêu gọi các hãng hoàn thiện quy trình xử lý hành vi gây rối trên máy bay, tăng biện pháp bảo vệ nhân viên tuyến đầu.

CATA cũng đề nghị hành khách ứng xử lịch sự, thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp lý khi đi máy bay. Hành vi gây rối không chỉ ảnh hưởng tới những người khác trên chuyến bay mà trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể đe dọa an toàn bay.

Nữ tiếp viên quỳ xin lỗi hành khách sau khi vô tình va xe đẩy đồ ăn vào khuỷu tay ông. Ảnh: Sina.

Luật Hàng không dân dụng Trung Quốc sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7, trong đó cấm các hành vi như gây rối trên máy bay dân dụng, xúc phạm hoặc hành hung thành viên tổ bay. Luật cũng bổ sung một phần riêng về bảo vệ quyền lợi hành khách.

Hiệp hội sẽ tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ việc, khuyến khích các hãng cải thiện hệ thống quản lý dịch vụ, tiêu chuẩn phục vụ trên khoang, cũng như tăng bảo vệ quyền và lợi ích của tiếp viên cùng các nhân viên tuyến đầu khác.

Trước đó, một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 28/9 cho thấy nữ tiếp viên của hãng hàng không China Eastern quỳ bên cạnh xe đẩy đồ ăn trong khoang máy bay. Người đăng video cho biết cô vô tình va xe đẩy vào khuỷu tay một nam hành khách khi phục vụ đồ uống, nhưng người này không chấp nhận lời xin lỗi.

China Eastern ngày 30/9 xác nhận sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Hợp Phì, tỉnh An Huy, đến Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, hôm 28/9. Trong lúc đẩy xe phục vụ đồ uống, nữ tiếp viên vô tình chạm vào khuỷu tay của một hành khách đang ngủ. Cô lập tức xin lỗi nhiều lần, kiểm tra tình trạng của hành khách.

Người đàn ông dần trở nên kích động, liên tục sử dụng lời lẽ tục tĩu, chửi mắng và đe dọa đá nữ tiếp viên. Ông yêu cầu cô phải đi cùng mình tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sau khi máy bay hạ cánh.

Máy bay China Eastern lăn trên đường băng tại sân bay Sydney, Australia, ngày 26/2. Ảnh: Reuters.

Sau khi máy bay đáp xuống Đại Liên, nhân viên y tế kiểm tra, không phát hiện dấu hiệu chấn thương rõ ràng, xác định hành khách không cần điều trị thêm. Nhân viên mặt đất đề nghị đưa ông tới cơ sở y tế nhưng người này từ chối, sau đó tự rời đi.

China Eastern đã hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nữ tiếp viên sau sự việc, hiện cô trở lại làm việc bình thường.

Ngày 3/10, hãng bay tiếp tục ra thông báo, cáo buộc hành khách có hành vi bị nghi làm mất trật tự trên máy bay dân dụng, xâm phạm nghiêm trọng phẩm giá và quyền lợi của tiếp viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hãng đã đình chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển đối với hành khách này theo quy định.

Nghề tiếp viên như một "vòng vây"

Cựu tiếp viên hàng không Trung Quốc sử dụng tên giả Dương Nam, từng làm việc tại một trong 3 hãng hàng không lớn của nước này, cho biết nghề tiếp viên đòi hỏi nhân viên trải qua nhiều kỳ thi từ giai đoạn đào tạo đến khi chính thức làm việc.

Yêu cầu đối với công việc cũng khá chặt chẽ, từ giờ giấc, quy trình phục vụ đến ngoại hình. Tiếp viên phải trang điểm đúng quy định, giữ đồng phục, tạp dề sạch sẽ, không để xuất hiện vết bẩn.

Theo Dương Nam, áp lực khiến cô luôn phải thận trọng trong công việc. Sau một chuyến bay tới Christchurch (New Zealand) với tổng thời gian bay cả chiều đi lẫn về đều hơn 10 tiếng, cô nhận được cuộc gọi từ quản lý khoang ngay khi chuyến bay kết thúc.

Tiếp viên hàng không phục vụ hành khách trên máy bay. Ảnh: K/Pexels.

Một hành khách khiếu nại không được phát khăn giấy ướt. Người này ngồi trong khu vực do Dương Nam phụ trách, song trong suốt chuyến bay, cô không nhận được phản ánh nào về việc hành khách chưa được phục vụ khăn.

"Do không thể xác minh sự việc, công ty vẫn xác định khiếu nại có cơ sở. Kết quả đánh giá hiệu suất tháng đó của tôi vì thế gần như ở mức thấp nhất", cô kể.

Nữ tiếp viên phải làm việc với trưởng nhóm, viết bản kiểm điểm, sau đó gặp phó quản lý để thực hiện các biện pháp khắc phục. Trong ngày nghỉ, cô còn phải làm ca hành chính từ 9h đến 18h như một hình thức kỷ luật. Sau 2 chuyến bay tiếp theo, cô nhận ra mình "thực sự không thể tiếp tục bay" và quyết định xin nghỉ việc.

Dương Nam ví nghề tiếp viên như một "vòng vây", nơi "người ở bên trong muốn ra, người ở bên ngoài lại muốn vào". Theo cô, các hãng thường nhanh chóng chấp thuận đơn nghỉ việc của tiếp viên vì "có người đang xếp hàng chờ vào".