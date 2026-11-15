Bất ngờ từ Ngọc Sơn

Tối 14/11, ban nhạc Quái vật tí hon tổ chức concert QVTHXV - 15 năm Đường về tại Capital Theatre (TP.HCM), đánh dấu cuộc hội ngộ của các thành viên sau hơn một thập kỷ ít hoạt động chung. Chương trình đưa khán giả trở lại với những giai điệu từng làm nên tên tuổi của nhóm, bên cạnh một số sáng tác mới. Đây cũng là dịp kỷ niệm 15 năm phát hành Đường về (2011), album đầu tay từng gây tiếng vang của Quái vật tí hon.

Trong lần tái hợp, ban nhạc quy tụ ba thành viên kỳ cựu gồm Hải Bột (hát chính, piano), Nguyễn Hồng Long (bass) và Lê Quang Minh (trống). Đội hình có thêm guitarist Quân McRay, nhạc công từng hoạt động trong ban nhạc Nomovodka do Touliver dẫn dắt. Sự xuất hiện của thành viên mới mang đến những thay đổi nhất định trong cách thể hiện, dù Quái vật tí hon vẫn giữ được chất nhạc quen thuộc.

Ở vị trí trung tâm, Hải Bột vẫn gây ấn tượng bằng chất giọng khàn, thô ráp cùng lối hát giàu tính tự sự. Anh nhả chữ tự nhiên, đôi lúc lơ đãng, như đang kể lại câu chuyện của chính mình. Tuy nhiên, phần thể hiện chưa thực sự ổn định. Ở một số đoạn cao trào, nam ca sĩ có dấu hiệu căng sức, hụt hơi, khiến lời hát thiếu rõ ràng. Việc ít biểu diễn trong nhiều năm qua có thể phần nào ảnh hưởng đến phong độ của anh. Dẫu vậy, lối hát phóng khoáng, có phần bất cần vẫn là đặc điểm khiến giọng ca Hải Bột dễ nhận diện.

Về âm nhạc, Quái vật tí hon tiếp tục theo đuổi màu sắc post-rock, experimental rock pha trộn âm hưởng dân gian đương đại. Dù là một ban nhạc rock, nhóm không đặt nặng những đoạn riff dữ dội mà thiên về các giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, được xây dựng với nhiều lớp âm thanh và những khoảng lặng có chủ đích. Tiếng bass của Hồng Long và phần trống của Quang Minh tạo nền khá chắc chắn, để Quân McRay có không gian thể hiện những đoạn solo guitar điệu nghệ. Các nhạc công cho thấy sự ăn ý, đặc biệt ở những đoạn chuyển nhịp và đẩy cao trào.

Sự xuất hiện bất ngờ của danh ca Ngọc Sơn trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình. Nam ca sĩ mang đến những bản hit quen thuộc như Khúc tình nồng, Vầng trăng cô đơn và Tình cha được làm mới theo phong cách bossa nova. Cuộc kết hợp giữa giọng ca trữ tình và ban nhạc rock tưởng chừng khó ăn nhập, song lại tạo ra những khoảnh khắc thú vị. Ngọc Sơn cho thấy kinh nghiệm sân khấu dày dặn, khả năng xử lý ca khúc linh hoạt và nhanh chóng hòa mình vào phần nhạc đệm giàu biến hóa của Quái vật tí hon.

Bên cạnh giọng hát, Ngọc Sơn còn khuấy động khán phòng bằng những màn giao lưu duyên dáng, hài hước. Nam ca sĩ liên tục tung hứng với ban nhạc, đôi lúc pha trò đầy ngẫu hứng khiến khán giả bật cười. Sự thoải mái, có phần tinh nghịch của anh tạo nên bầu không khí sôi động, khác với sắc thái trầm lắng trong nhiều tiết mục trước đó.

Trở lại với âm nhạc Quái vật tí hon, những ca khúc trong album Đường về như Ông trời cô đơn, Qua ô cửa thời gian hay Vợ ơi anh đã sai rồi tiếp tục cho thấy nét riêng trong sáng tác của Hải Bột. Lời ca thường bắt nguồn từ những câu chuyện đời thường, đôi khi ngô nghê, bông đùa, lúc lại chất chứa nhiều suy tư. Đằng sau vẻ ngoài có phần xuề xòa, tự nhiên là những bản phối được chăm chút khá tỉ mỉ, với cách xử lý tiết tấu và hòa âm linh hoạt. Chính sự đối lập ấy tạo nên nét thú vị trong âm nhạc của nhóm.

Song, điểm nhấn đáng kể của đêm diễn nằm ở không khí hoài niệm, gần gũi như một cuộc hội ngộ giữa những người bạn cũ. Nhiều khán giả thuộc thế hệ 9X, vốn gắn bó với Quái vật tí hon từ những ngày đầu, hào hứng hát theo các giai điệu quen thuộc. Dù vậy, những giai điệu của hơn một thập kỷ trước, cùng lối thể hiện có phần ngẫu hứng của Quái vật tí hon, có lẽ không dễ chinh phục khán giả mới, nhất là khi thị hiếu đã thay đổi đáng kể sau 15 năm. Nhưng với những người từng lớn lên cùng Đường về, cuộc tái hợp lần này có lẽ mang nhiều ý nghĩa hơn một đêm thưởng thức âm nhạc.

Thuận Minh