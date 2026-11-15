Jihyo (TWICE) thu hút sự chú ý với vẻ ngoài quyến rũ đặc trưng

Jihyo đã tham dự một sự kiện đặc biệt nhân dịp khai trương cửa hàng mới của thương hiệu phụ kiện du lịch cao cấp. Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của cô trước công chúng kể từ khi công bố thành lập công ty riêng mang tên EMITHAUS, thu hút sự chú ý của cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ tại sự kiện.

Những bức ảnh được Jihyo chia sẻ lên mạng xã hội, khiến người xem không khỏi trầm trồ. Với phong cách thanh lịch, kết hợp áo khoác dài màu đen cùng áo ren trắng và đôi bốt cao đến đầu gối, cô đã mang đến cho người hâm mộ một cái nhìn về hình ảnh mới mẻ, đầy cuốn hút của mình.

Gần đây, Jihyo đã thành lập EMITHAUS, mở ra một hành trình mới đầy thú vị trong sự nghiệp của mình. Sau khi công bố loạt ảnh hồ sơ chính thức với diện mạo mới đầy ấn tượng, Jihyo đã có lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi thành lập công ty. Sự góp mặt của cô tại sự kiện này càng làm tăng thêm sự mong đợi của công chúng về những dự định tương lai của cô.

Trong khi đó, có thông tin cho biết, EMITHAUS, công ty của Jihyo, dự định khởi đầu bằng việc tập trung quản lý các hoạt động cá nhân của cô, với định hướng mở rộng phạm vi sang lĩnh vực âm nhạc và sáng tạo nội dung thông qua việc ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ khác trong tương lai.

Vào tháng Mười, Jihyo đã thu hút sự chú ý lớn khi rời khỏi JYP Entertainment, ​​nơi cô gắn bó suốt 21 năm, để thành lập công ty riêng mang tên EMITHAUS. Cô trấn an người hâm mộ rằng bước đi bất ngờ này không đồng nghĩa với việc cô rời khỏi nhóm TWICE: “Quyết định này không phải là lời chia tay với tập thể mà tôi đã gắn bó từ lâu. TWICE là một phần không thể thiếu và vô cùng quý giá trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn muốn tiếp tục đứng trên cùng một sân khấu với các thành viên”. Bên cạnh đó, Jihyo cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì sự ủng hộ bền bỉ của họ trong suốt 11 năm qua.