Giselle và Ningning (aespa) khoe vẻ ngoài táo bạo tại Florida

Giselle và Ningning đều chia sẻ những bức ảnh vui tươi chụp tại Florida trên tài khoản Instagram cá nhân của mình. Trong ảnh, cả hai đang thư giãn bên hồ bơi xanh mát. Với trang phục bikini màu đen cùng các phụ kiện như kính râm, cả hai toát lên vẻ sành điệu nhưng cũng đầy phóng khoáng, thoải mái.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thư giãn của Giselle và Ningning. Trong đó có một tấm hình hai thành viên nhóm aespa đứng cạnh nhau với đôi tay giơ lên, làm nổi bật vòng eo thon gọn cùng đôi chân săn chắc của họ.

Khi hé lộ một khía cạnh khác biệt so với hình ảnh mạnh mẽ và đầy uy quyền trên sân khấu, Giselle và Ningning đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi có dịp nhìn thấy khoảnh khắc đời thường của cả hai trong suốt chuyến lưu diễn bận rộn của aespa.

Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận tán dương nhan sắc cuốn hút cùng vóc dáng tuyệt vời của hai thành viên: “Phong cách của họ đỉnh thật sự”; “Chắc họ là những người phụ nữ đẹp nhất thế giới mất”; hay “Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp quá đi mất”...

Trong khi đó, aespa hiện đang đi đến chặng cuối của chuyến lưu diễn thế giới SYNK : COMPLæXITY, sau khi phát hành album phòng thu thứ hai mang tên LEMONADE vào mùa Hè năm nay. Chuyến lưu diễn bắt đầu tại Seoul, trải qua 25 thành phố trên khắp Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu, và dự kiến ​​sẽ khép lại bằng một buổi biểu diễn tại Paris, Pháp vào ngày 2/2/2027.

Aespa cũng đang chuẩn bị tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan meeting) đầu tiên sau hơn ba năm, dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng Mười Một. Nhóm sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Hwajeong Tiger Dome, thuộc ĐH Hàn Quốc (Korea University), nằm ở quận Seongbuk-gu, Seoul, trong sự kiện đặc biệt kéo dài hai ngày là 28 và 29/11. Đây là buổi fan meeting đầu tiên của aespa kể từ dịp kỷ niệm 3 năm ra mắt, và người hâm mộ đang rất mong chờ những nội dung mà nhóm đã chuẩn bị. Chia sẻ về sự kiện sắp tới, SM Entertainment cho biết: “Tại buổi fan meeting này, aespa sẽ tiếp tục mang đến niềm vui đặc biệt cho người hâm mộ thông qua nhiều tiết mục và sân khấu đa dạng”.