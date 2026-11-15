Lựa chọn khó khăn của Ok Ja Yeon trong phim 'Lời nói dối hoàn hảo'

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Lời nói dối hoàn hảo tiếp tục đẩy câu chuyện lên cao trào khi nhân vật Lee Hwa Young do Ok Ja Yeon thủ vai phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn. Không chỉ bị cuốn vào cuộc đối đầu nguy hiểm với Min Joon Ho, cô còn đứng trước những giằng xé giữa trách nhiệm của một nữ cảnh sát và thiên chức làm mẹ.

Được chỉ đạo bởi đạo diễn Jo Young Min, người từng thực hiện You and Everything Else, Lời nói dối hoàn hảo thuộc thể loại giật gân tâm lý. Phim xoay quanh một người đàn ông và một người phụ nữ có những lời kể hoàn toàn trái ngược về cùng một ký ức. Từ đó, cả hai liên tục đối đầu trong hành trình tìm kiếm sự thật, đồng thời từng bước phơi bày những góc khuất đáng sợ phía sau câu chuyện.

Nhân vật của Ok Ja Yeon đứng trước lựa chọn khó khăn giữa trách nhiệm nghề nghiệp và thiên chức làm mẹ.

Ở những diễn biến trước đó, bản chất thực sự lạnh lùng và đáng sợ của Min Joon Ho (Yoo Yeon Seok) cuối cùng cũng được hé lộ. Trong khi đó, Lee Hwa Young - nữ cảnh sát từng cảnh báo Kang Ji Sun (Seo Hyun Jin) về mức độ nguy hiểm của người đàn ông này - lại trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn.

Đáng chú ý, dù đã nhận ra bộ mặt thật của Min Joon Ho, Lee Hwa Young vẫn rơi vào tình thế bất lợi khi không có bằng chứng mang tính quyết định để chứng minh tội ác của hắn. Điều này đẩy nữ cảnh sát vào một ngã rẽ đầy khó khăn. Nếu lựa chọn tiếp tục theo đuổi sự thật, cô có thể phải đối mặt với những nguy hiểm khó lường. Ngược lại, việc im lặng cũng đồng nghĩa với khả năng để kẻ thủ ác tiếp tục thực hiện những hành vi sai trái.

Tình thế càng trở nên phức tạp khi Lee Hwa Young hiện đang mang thai. Cô không chỉ phải cân nhắc trách nhiệm của một người thực thi pháp luật mà còn phải nghĩ đến gia đình, người chồng và đứa con chưa chào đời. Đây cũng chính là yếu tố khiến quyết định sắp tới của nhân vật trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ok Ja Yeon đảm nhận vai nữ cảnh sát Lee Hwa Young trong phim Lời nói dối hoàn hảo.

Theo tiết lộ từ ê-kíp sản xuất, trong tập 6 phát sóng ngày 14/11, Lee Hwa Young sẽ đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Lựa chọn của cô không hề dễ dàng khi phải cùng lúc đối diện với ba vai trò: một cảnh sát, một người vợ và một người mẹ. Quyết định này được dự báo sẽ tạo ra bước chuyển lớn, tác động trực tiếp đến diễn biến tiếp theo của bộ phim.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Kang Ji Sun và Lee Hwa Young cũng sẽ có những chuyển biến đáng chú ý. Từ chỗ chỉ có những lần tiếp xúc và cảnh báo lẫn nhau, cả hai dần tìm thấy sự đồng cảm khi cùng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sự liên kết giữa hai người phụ nữ được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình vạch trần bộ mặt thật của Min Joon Ho.

Không chỉ Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin, Ok Ja Yeon cũng nhận được sự chú ý nhờ màn thể hiện tâm lý nhân vật trong hoàn cảnh cực đoan. Vai diễn Lee Hwa Young đòi hỏi nữ diễn viên phải truyền tải sự giằng xé giữa bản năng bảo vệ bản thân, trách nhiệm nghề nghiệp và tình mẫu tử.

Lựa chọn của Lee Hwa Young sẽ đưa câu chuyện đến đâu, liệu cô và Kang Ji Sun có thể hợp sức vạch trần Min Joon Ho và chấm dứt những hành vi tội ác của hắn? Đây là những diễn biến được khán giả chờ đợi trong chặng tiếp theo của Lời nói dối hoàn hảo.