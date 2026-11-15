3 tình tiết rắc rối trong tập mới nhất của Summer Vacation

Một số bộ phim chinh phục khán giả bằng cốt truyện hấp dẫn, số khác ghi dấu ấn nhờ dàn nhân vật có sức hút. Tuy nhiên, Summer Vacation lại tạo được sự chú ý theo một cách riêng khi liên tục đưa người xem đi qua những diễn biến khó đoán. Từng bắt đầu bằng câu chuyện chân thực về tuổi trẻ, bộ phim dần mở rộng thành nhiều tuyến truyện đan xen, khiến màu sắc tác phẩm ngày càng phức tạp. Trong hai tập 5-6, những tình huống bất ngờ tiếp tục xuất hiện, đặc biệt là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các nhân vật chính.

Sau khi Kim Ha Yeon (Cho Yi Hyun) và Jo Yu Gyeom (Jin Young) đến với nhau, tưởng chừng những rắc rối trước đó đã được giải quyết. Nguy cơ phải ngồi tù cũng không còn là mối đe dọa, trong khi Seong Sae Ryeong (Hong Ye Ji) bất ngờ rời đi. Thế nhưng, sự biến mất của cô gái này lại mở ra một vấn đề mới. Vì muốn giúp đỡ người bà đang gặp khó khăn của Sae Ryeong, Ha Yeon thuyết phục Yu Gyeom cùng quay trở lại Seoul để tìm kiếm cô.

Kim Ha Yeon và Jo Yu Gyeom đối diện với những thử thách mới trong chuyện tình cảm.

Đáng chú ý, khi bộ phim đã đi qua hơn nửa chặng đường, khán giả mới được biết Yu Gyeom còn có một người chị gái từng bỏ nhà đi từ nhiều năm trước. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa người chị này và Sae Ryeong tiếp tục mở ra một tuyến truyện mới, khiến mạch phim ngày càng có thêm nhiều nhân vật và mối quan hệ đan xen. Điều này cũng khiến người xem đặt câu hỏi về nhân vật thực sự giữ vai trò trung tâm của câu chuyện.

Việc Ha Yeon liên tục bị đẩy ra khỏi những diễn biến quan trọng thoạt nhìn có thể khiến mạch phim trở nên thiếu tập trung. Tuy nhiên, đây dường như lại là dụng ý của biên kịch. Khi sự chú ý chuyển sang Sae Ryeong và những nhân vật xung quanh, cảm giác bất an, tự ti trong suy nghĩ của Ha Yeon càng được thể hiện rõ. Dù được xác định là nữ chính, cô lại thường xuyên đứng bên lề những khoảnh khắc mang tính quyết định, tạo nên khoảng cách âm thầm giữa mình và Yu Gyeom.

Không chỉ câu chuyện của Ha Yeon, bộ phim còn dành thời lượng phát triển mối quan hệ giữa Jo Sam Hee (Shin Gi Hwan), chị gái Yu Gyeom, và Kim Jeong Yeon (Ryu Hae Jun), anh trai Ha Yeon. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, cả hai dần trở nên thân thiết khi có nhiều cơ hội tiếp xúc. Tuy nhiên, đằng sau thái độ gần gũi của Jeong Yeon dường như là một quá khứ chưa được tiết lộ, liên quan đến một cô gái bí ẩn.

Các mối quan hệ tình cảm trong Summer Vacation ngày càng trở nên phức tạp.

Đáng chú ý, Jeong Yeon có xu hướng dành sự quan tâm cho Sam Hee bởi cô khiến anh nhớ đến người con gái trong quá khứ. Chi tiết này khiến cảm xúc của nhân vật trở nên phức tạp, đồng thời mở ra khả năng về một mối quan hệ xuất phát từ sự hoài niệm thay vì tình cảm thực sự dành cho đối phương. Trong khi đó, Sam Hee dường như là người chủ động hơn khi tình cảm của cô dành cho Jeong Yeon hiện vẫn chưa nhận được sự đáp lại.

Tuyến truyện này giúp Jeong Yeon có thêm chiều sâu, nhưng cũng đặt ra câu hỏi liệu bộ phim có đủ thời lượng để giải quyết trọn vẹn câu chuyện. Nếu không được khai thác hợp lý, mối quan hệ giữa Sam Hee và Jeong Yeon có nguy cơ kết thúc dang dở, khiến nhân vật nữ chỉ còn được nhớ đến qua tình cảm đơn phương.

Ở một diễn biến khác, Sae Ryeong tiếp tục trở thành tâm điểm khi trở về làng sau khi được tìm thấy. Những cô gái từng thân thiết với cô giờ đây lại quay sang bắt nạt và cô lập cô. Thay vì nhìn nhận lại hành động của bản thân, Sae Ryeong vẫn giữ nguyên cách cư xử, thậm chí đổ lỗi cho Ha Yeon về những tổn thương mà mình đang phải chịu đựng, dù nữ chính không trực tiếp tham gia vào hành vi bắt nạt.

Tình huống này cũng đẩy Yu Gyeom vào thế khó xử. Càng cố gắng phớt lờ những mâu thuẫn xung quanh Sae Ryeong, anh và Ha Yeon càng phải đối diện với những ảnh hưởng tiêu cực đến chuyện tình cảm. Đặc biệt, Sae Ryeong dường như hiểu rất rõ cách tác động đến Yu Gyeom, khiến anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô trước mặt mọi người. Điều này đặt tình cảm của Ha Yeon vào tình thế bấp bênh, khi mối quan hệ phức tạp giữa Yu Gyeom và Sae Ryeong có nguy cơ tạo ra khoảng cách lớn hơn giữa hai nhân vật chính.

Dàn nhân vật Summer Vacation liên tục tạo ra những diễn biến khó đoán trong tập mới.

Sau hai tập mới, Summer Vacation tiếp tục khiến khán giả tò mò với nhiều câu chuyện chưa có lời giải. Liệu Ha Yeon có thể giữ được tình yêu của mình hay sẽ phải chấp nhận một mùa hè buồn với chuyện tình ngắn ngủi? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng những diễn biến hiện tại cho thấy hành trình trưởng thành của các nhân vật đang ngày càng trở nên nhiều thử thách.