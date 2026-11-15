Dàn sao dự kiến góp giọng trong phim Em của Trấn Thành

Mới đây, Trấn Thành thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng một nhóm nghệ sĩ, kèm dòng trạng thái: "Cuộc hẹn với các chiến thần vocal !!!!". Bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt khi nhiều khán giả đặt nghi vấn đây có thể là những giọng ca sẽ tham gia thực hiện nhạc phim Em, dự án điện ảnh tiếp theo của nam đạo diễn.

Trong bức ảnh được đăng tải, Trấn Thành xuất hiện cùng một nhóm nghệ sĩ trong không khí khá thân mật. Dù không tiết lộ cụ thể mục đích cuộc gặp, cụm từ "chiến thần vocal" trong dòng trạng thái khiến khán giả chú ý đến khả năng nam đạo diễn đang có những chuẩn bị liên quan đến phần âm nhạc cho dự án mới.

Trấn Thành đăng ảnh hội ngộ cùng nhóm ca sĩ.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, nhiều bình luận nhanh chóng nhắc đến bộ phim Em. Một khán giả hào hứng dự đoán: "Chắc 99% ca sĩ nhạc phim EM quá !!!". Người khác cũng đặt câu hỏi liệu đây có phải cuộc gặp để chuẩn bị cho nhạc phim của dự án điện ảnh sắp tới hay không.

Không ít ý kiến còn bày tỏ sự tò mò về những giọng ca có thể góp mặt trong soundtrack. Cụm từ "chiến thần vocal" được khán giả liên tưởng đến một đội hình ca sĩ sở hữu khả năng thanh nhạc nổi bật, hứa hẹn mang đến những ca khúc chất lượng nếu thực sự tham gia vào dự án. Một số bình luận hài hước cho rằng chỉ cần nhìn danh sách khách mời trong cuộc hẹn cũng đủ hình dung những màn trình diễn đáng mong chờ.

Bài đăng của Trấn Thành ghi nhận hơn 26.000 lượt tương tác cùng hơn 300 lượt thảo luận, cho thấy sức hút đáng kể. Đặc biệt, việc khán giả chủ động liên hệ cuộc gặp với dự án Em khiến câu chuyện về âm nhạc của bộ phim trở thành chủ đề được quan tâm.

Trấn Thành đang bước vào giai đoạn hậu kỳ phim Em.

Trước đó, các dự án điện ảnh của Trấn Thành thường nhận được sự chú ý không chỉ bởi nội dung mà còn ở phần âm nhạc. Những ca khúc xuất hiện trong phim góp phần tạo nên cảm xúc cho các phân đoạn quan trọng, đồng thời có sức sống riêng sau khi tác phẩm rời rạp. Vì vậy, việc nam đạo diễn có thể quy tụ những giọng ca được đánh giá cao về vocal cho dự án mới càng khiến khán giả thêm tò mò.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trấn Thành chưa chính thức xác nhận những nghệ sĩ xuất hiện trong bức ảnh sẽ tham gia thể hiện nhạc phim Em. Mục đích cụ thể của cuộc hẹn cũng chưa được tiết lộ. Do đó, danh sách những giọng ca góp mặt trong soundtrack vẫn là điều khiến công chúng chờ đợi.

Nếu dự đoán của khán giả trở thành sự thật, Em có thể sở hữu một đội hình âm nhạc đáng chú ý ngay từ khâu chuẩn bị. Trong lúc chờ thông tin chính thức từ Trấn Thành, cuộc hẹn với các "chiến thần vocal" vẫn đang khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về những bất ngờ mà nam đạo diễn dành cho dự án điện ảnh tiếp theo.