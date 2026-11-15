Võ Tấn Phát và cuộc sống bận rộn với đủ nghề

Cạo mủ cao su, chăm sóc cá sấu, làm diễn viên, MC... Võ Tấn Phát luôn tìm kiếm cơ hội thử sức với những công việc mới. Trong chương trình Sao check của VTV3, nam nghệ sĩ chia sẻ về hành trình 10 năm theo đuổi nghề diễn cùng những trải nghiệm mà theo anh, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Võ Tấn Phát chia sẻ trong "Sao check". Ảnh: VTV3

Sở hữu 3 danh hiệu quán quân tại Cười xuyên Việt (2017), Cặp đôi hài hước (2018) và Én vàng nghệ sĩ (2020), Võ Tấn Phát thường được bạn bè đùa là có “vía đi thi”. Nhìn lại thời điểm mới tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, anh cho biết các cuộc thi truyền hình là lựa chọn phù hợp nhất khi bản thân chưa có kinh phí và các mối quan hệ trong nghề.

“Các gameshow có thời điểm đầu tư hết mọi thứ cho các thí sinh, mình chỉ đầu tư chất xám và thời gian tập luyện", nam nghệ sĩ chia sẻ. Qua mỗi cuộc thi, anh có thêm kinh nghiệm, hiểu hơn về thị hiếu khán giả cũng như nhận ra những thế mạnh cần phát huy.

Sau giai đoạn tham gia gameshow, Võ Tấn Phát cùng cộng sự gom góp kinh phí để thực hiện web drama Gia đình cục súc. Do nguồn lực hạn chế, những tập đầu tiên chủ yếu được ghi hình trong một ngôi nhà, ít thay đổi bối cảnh. Thay vào đó, ê-kíp tập trung xây dựng lời thoại và các tình huống hài hước. Series sau đó lọt top thịnh hành trên mạng xã hội.

Nam diễn viên có màn thể hiện ấn tượng trong phim "Lên hương". Ảnh: VTV3

Trên màn ảnh rộng, Võ Tấn Phát từng góp mặt trong nhiều phim như Pháp sư mù, Chồng người ta, Biệt đội rất ổn, Nụ hôn bạc tỉ, Làm giàu với ma... Tuy nhiên, phần lớn các vai diễn anh đảm nhận vẫn là vai phụ.

Năm 2026 đánh dấu bước tiến mới khi nam diễn viên liên tiếp tham gia 4 dự án điện ảnh gồm Báu vật trời cho, Anh hùng, Heo năm móng và Lên hương. Trong đó, anh có cơ hội đảm nhận vai chính ở hai bộ phim Heo năm móng và Lên hương.

Nhắc đến vai Tâm trong Lên hương, Võ Tấn Phát cho biết anh nhận lời tham gia ngay sau cuộc điện thoại mời của đạo diễn Khương Ngọc, dù khi ấy chưa đọc kịch bản. Với nam diễn viên, đây giống như món quà sau 10 năm kiên trì theo đuổi nghề diễn. Nhân vật có nhiều đất diễn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về khả năng thể hiện tâm lý.

Quá trình ghi hình bộ phim cũng mang đến cho anh nhiều kỷ niệm khó quên. Đoàn phim lựa chọn những địa điểm có thật như nhà tang lễ, trại hòm và chùa để làm bối cảnh.

Riêng tại nhà tang lễ, cứ khoảng 15 phút, ê-kíp lại phải tạm dừng ghi hình để nhường đường cho các đoàn xe tang. Cảnh quay Võ Tấn Phát nằm trong quan tài được thực hiện vào khoảng 2-3 giờ sáng. Không gian vắng lặng giữa đêm khiến có những thời điểm anh thực sự cảm thấy sợ hãi.

Series "Võ Tấn Phát mưu sinh" viral trên mạng xã hội. Ảnh: VTV3

Với vai Tâm, nam diễn viên không đặt mục tiêu phô diễn kỹ thuật diễn xuất mà lựa chọn để cảm xúc của nhân vật dẫn dắt mình. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn Khương Ngọc vì đã giúp bản thân cởi mở hơn trong việc bộc lộ cảm xúc. Đây vốn là điều không dễ dàng đối với một người khá kín đáo ngoài đời như Võ Tấn Phát.

Nói về tình yêu dành cho diễn xuất, anh ví công việc này như đứa con của mình. Nam nghệ sĩ cho biết có thể nói cả ngày về nghề bởi luôn dành cho nó sự yêu thích và thái độ nghiêm túc. Được hóa thân vào những nhân vật khác nhau, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

Với Võ Tấn Phát, những trải nghiệm thực tế là nguồn chất liệu quan trọng giúp anh hiểu thêm về cuộc sống và có thêm vốn liếng cho công việc diễn xuất. Vì vậy, bên cạnh lịch trình nghệ thuật, nam diễn viên luôn dành thời gian thử sức với những công việc khác nhau.

Anh cho biết mỗi lần trải nghiệm đều có người làm nghề lâu năm trực tiếp hướng dẫn. Trong lần thử cạo mủ cao su, anh được chủ đồn điền chỉ dẫn cách thao tác, thời điểm lấy mủ cũng như lý do công việc này thường được thực hiện vào ban đêm.

Một trong những trải nghiệm khiến Võ Tấn Phát nhớ nhất là chăm sóc cá sấu. Anh từng trực tiếp cho cá sấu ăn ở khoảng cách gần. "Cảm giác nó vừa sợ, vừa thích mà vừa đã", nam diễn viên kể lại. Trải nghiệm này chân thực đến mức một số khán giả còn nghi ngờ cảnh quay được tạo bằng AI hoặc có sự can thiệp của thủ thuật góc máy.

Dù tham gia nhiều công việc và hoạt động nghệ thuật, Võ Tấn Phát thừa nhận thời gian dành cho bản thân và gia đình không có nhiều. Những ngày lễ, khi mọi người được nghỉ ngơi bên gia đình, anh thường vẫn phải đi làm. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ xem đây là đặc thù của nghề nghiệp và cảm thấy những hy sinh về thời gian là xứng đáng khi nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả.

Điều khiến anh trăn trở nhất là ba mẹ ở quê. Võ Tấn Phát kể, ngay từ khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, anh đã chuẩn bị tâm lý cho gia đình rằng nếu mình trở nên nổi tiếng, anh sẽ không còn là người con chỉ dành riêng thời gian cho ba mẹ. Dù luôn động viên con tập trung cho công việc, ba mẹ đôi khi vẫn nhớ con, muốn anh về nhà ăn cơm nhưng lại không nói ra.

Bởi vậy, mỗi khi có khoảng hai, ba ngày nghỉ, nam diễn viên thường tự lái xe về quê để được ăn cơm và trò chuyện cùng ba mẹ.

Trong thời gian tới, nam diễn viên mong muốn tiếp tục khám phá những dạng vai mới, đặc biệt là phim hành động và võ thuật. Đây là lĩnh vực anh chưa có nhiều cơ hội thử sức và hy vọng sẽ được trải nghiệm trong các dự án điện ảnh tiếp theo.

Bên cạnh diễn xuất, Võ Tấn Phát cũng đang từng bước tìm hiểu công việc sản xuất. Anh dự định bắt đầu từ những dự án có quy mô nhỏ để tích lũy kinh nghiệm, trước khi hướng đến việc thực hiện các tác phẩm lớn hơn. Song song với đó, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và đảm nhận vai trò MC.