Taylor Swift dành lời khen đặc biệt cho Rosalía và Olivia Dean

Không chỉ dành sự ngưỡng mộ cho hai đồng nghiệp, Taylor Swift còn xem LUX của Rosalía và The Art of Loving của Olivia Dean là những tác phẩm tiêu biểu cho giá trị sáng tạo mà công nghệ khó có thể thay thế. Những chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang tạo ra nhiều thay đổi đối với ngành công nghiệp âm nhạc.

Trong buổi họp báo trực tuyến diễn ra ngày 13/11, Taylor Swift bất ngờ nhắc đến Rosalía và Olivia Dean khi được đề cập đến những sản phẩm âm nhạc để lại ấn tượng sâu sắc với cô trong năm qua. Thay vì lựa chọn những cái tên quen thuộc trong dòng nhạc pop đại chúng, giọng ca The Fate of Ophelia dành sự chú ý cho hai album có màu sắc nghệ thuật khác biệt, nhưng cùng thể hiện dấu ấn sáng tạo cá nhân mạnh mẽ.

Taylor Swift chia sẻ: "Nếu nhìn lại âm nhạc trong năm qua, có hai album hoàn hảo mà tôi yêu thích và luôn muốn nghe đi nghe lại: The Art of Loving của Olivia Dean và LUX của Rosalía".

Đặc biệt, nữ ca sĩ dành những lời có cánh cho The Art of Loving, album phòng thu thứ hai của Olivia Dean. Taylor Swift ví tác phẩm như "một cái ôm ấm áp", đồng thời tiết lộ cô thường xuyên nghe album này trong gần như mọi hoàn cảnh.

Nhận xét của Taylor Swift cho thấy sức hấp dẫn của The Art of Loving không đơn thuần nằm ở những ca khúc bắt tai hay thành tích thương mại. Với cách tiếp cận âm nhạc gần gũi, giàu cảm xúc, Olivia Dean đã xây dựng một thế giới âm thanh có khả năng tạo ra sự đồng cảm với người nghe. Đây cũng là yếu tố khiến album trở thành một trong những sản phẩm được Taylor Swift yêu thích.

Trong khi đó, LUX của Rosalía lại nhận được sự đánh giá cao nhờ tham vọng nghệ thuật và chiều sâu trong cách xây dựng ý tưởng. Taylor Swift nhận định nữ ca sĩ người Tây Ban Nha đã tạo nên một album đầy tham vọng, mang tính khái niệm và có quy mô rộng lớn, một tác phẩm chỉ có thể được hình thành từ chính những trải nghiệm cuộc sống của Rosalía.

Hai album đại diện cho hai hướng tiếp cận khác nhau. Nếu Olivia Dean chinh phục người nghe bằng những câu chuyện tình yêu gần gũi, cách thể hiện mềm mại và giàu tính tự sự, Rosalía lại lựa chọn một hành trình âm nhạc mang tính thử nghiệm, kết hợp nhiều ngôn ngữ, chất liệu và ảnh hưởng nghệ thuật. Dù khác biệt về phong cách, cả hai đều cho thấy vai trò quan trọng của trải nghiệm cá nhân trong quá trình sáng tạo.

Đáng chú ý, những lời khen của Taylor Swift được đưa ra trong lúc cô đề cập đến khả năng công nghệ thay thế con người trong lĩnh vực âm nhạc. Theo nữ ca sĩ, sức mạnh thực sự của một tác phẩm không chỉ nằm ở giai điệu, cấu trúc hay kỹ thuật sản xuất, mà còn đến từ những cảm xúc và trải nghiệm sống được gửi gắm bên trong.

"Điều khiến hai bản thu này trở nên tuyệt vời là chúng mang tính con người, đó là lý do chúng ta, với tư cách những con người, có thể kết nối với chúng", Taylor Swift nhấn mạnh.

Cô tiếp tục bày tỏ quan điểm rằng khi con người tạo ra những điều phi thường, thành quả ấy trước hết nên truyền cảm hứng, nâng đỡ tinh thần và khiến những người khác cảm thấy được tiếp thêm động lực. Taylor Swift kết luận bằng một thông điệp đáng chú ý: "Con người chúng ta vẫn đang chiến thắng trong cuộc chiến này [với công nghệ]".

Quan điểm của Taylor Swift đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện sâu rộng trong quá trình sản xuất, sáng tác và phân phối âm nhạc. Khi công nghệ có thể hỗ trợ tạo ra giai điệu, giọng hát hay thậm chí những sản phẩm hoàn chỉnh trong thời gian ngắn, giá trị của trải nghiệm cá nhân, bản sắc nghệ thuật và cảm xúc chân thực càng trở thành những yếu tố được quan tâm.

Với Taylor Swift, LUX và The Art of Loving là những minh chứng cho điều đó. Hai album không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của nghệ sĩ mà còn phản ánh những câu chuyện, góc nhìn và thế giới nội tâm không thể tách rời khỏi người sáng tạo.

Ra mắt ngày 7/11/2025 thông qua Columbia Records, LUX là album phòng thu thứ tư của Rosalía, đánh dấu bước chuyển đáng kể trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Thay vì tập trung vào những chất liệu pop và âm hưởng Latin quen thuộc, Rosalía mở rộng không gian sáng tạo bằng cách kết hợp âm nhạc giao hưởng, cổ điển và nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Album được thu âm cùng Dàn nhạc Giao hưởng London dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Daníel Bjarnason. Xuyên suốt dự án, Rosalía khai thác những chủ đề như tâm linh, sự chuyển hóa và bản sắc nữ giới, qua đó tạo nên một tổng thể giàu tính thử nghiệm. Thành công về mặt chuyên môn của LUX tiếp tục được ghi nhận khi Rosalía giành giải Album của năm tại Latin Grammy lần thứ ba trong sự nghiệp, chỉ vài giờ trước khi Taylor Swift đưa ra những nhận xét nói trên.

Trong khi đó, The Art of Loving được Olivia Dean phát hành ngày 26/9/2025 thông qua Capitol và Polydor. Gồm 12 ca khúc, album khai thác nhiều khía cạnh khác nhau của tình yêu, kết hợp lối sáng tác gần gũi với những ảnh hưởng từ neo-soul và pop cổ điển.

Các đĩa đơn như Nice to Each Other, Man I Need và So Easy (To Fall in Love) góp phần tạo nên sức lan tỏa cho dự án. Album sau đó vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tại Anh, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Những chia sẻ của Taylor Swift được đưa ra trong buổi họp báo trực tuyến thuộc mùa giải thưởng điện ảnh, khi cô đang vận động cho cơ hội nhận đề cử Oscar đầu tiên. Ca khúc I Knew It, I Knew You do Taylor Swift sáng tác và sản xuất cùng Jack Antonoff, được sử dụng trong phần danh đề cuối phim hoạt hình Toy Story 5 của Pixar, là trọng tâm trong chiến dịch này.

Việc Taylor Swift công khai dành lời khen cho Rosalía và Olivia Dean không chỉ thể hiện sự trân trọng dành cho những đồng nghiệp cùng hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc. Qua hai album có phong cách hoàn toàn khác biệt, nữ ca sĩ còn gửi gắm một thông điệp rõ ràng: công nghệ có thể mở rộng giới hạn của âm nhạc, nhưng chính trải nghiệm, cảm xúc và cá tính sáng tạo mới tạo nên giá trị bền vững của một tác phẩm.