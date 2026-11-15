Bất ngờ với hình ảnh hiện tại của Sơn Tùng M-TP và Hải Tú

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động của công ty do Sơn Tung M-TP làm chủ tịch. Trong loạt ảnh mới đây, Hải Tú gây chú ý khi cosplay Sơn Tùng M-TP, lấy cảm hứng từ phiên bản Đừng làm trái tim anh đau.

Thay vì xuất hiện với hình ảnh cặp đôi diễn xuất trước ống kính như giai đoạn đầu, Sơn Tùng M-TP và Hải Tú đang định hình rõ nét mối quan hệ đồng hành chuyên nghiệp trong các dự án quy mô lớn.

Tâm điểm sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP năm nay là MV Come my way ra mắt cuối tháng Năm, hợp tác cùng rapper người Mỹ Tyga. Sản phẩm ghi dấu ấn nhờ dàn dựng đại cảnh thủ công, lồng ghép bản sắc văn hóa Việt với hơi thở đương đại và mở rộng độ phủ sóng quốc tế.

Phía sau chuỗi hoạt động dày đặc ấy là sự chuyển dịch vai trò rõ rệt của Hải Tú. Sau thời gian dài kín tiếng, cô xuất hiện công khai hơn dưới nghệ danh Emma Le trong vai trò quản lý dự án và nghệ sĩ.

Từ hậu trường ghi hình Come my way, chuyến công tác tại Mỹ đến các đêm nhạc trong nước, cô đều sát cánh ở khâu điều phối, vận hành.

Dù không có nhiều hoạt động trong showbiz, nhưng nhất cử nhất động của Sơn Tùng M-TP và Hải Tú vẫn thu hút sự quan tâm lớn. Không ồn ào phát ngôn, sự gắn bó của cả hai trong năm 2026 phản ánh định hướng tập trung vào chất lượng nghệ thuật và chiến lược đường dài.