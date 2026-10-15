Bắt Lê Sỹ Dũng SN 1984

Ngỳ 15/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan đã phối hợp với Công an xã Tượng Lĩnh nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ đột nhập nhà dân, cạy phá két sắt trộm cắp tài sản. Đối tượng Lê Sỹ Dũng (sinh năm 1984, trú tại thôn Yên Lai, xã Trường Văn, tỉnh Thanh Hóa) đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp 63 triệu đồng tiền trộm cắp.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 24/9, Công an xã Tượng Lĩnh tiếp nhận tin báo của chị L.T.C. (sinh năm 1979, trú tại thôn Văn Hùng, xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, cạy phá két sắt và lấy trộm tài sản.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tượng Lĩnh khẩn trương báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Với sự phối hợp chặt chẽ và các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, đến 15h ngày 2/10/2026, lực lượng công an xác định Lê Sỹ Dũng là đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Tượng Lĩnh triệu tập Dũng đến làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Lê Sỹ Dũng . Ảnh: CA.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ được thu thập, Lê Sỹ Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi đột nhập nhà chị L.T.C., cạy phá két sắt và trộm cắp tài sản vào ngày 24/9/2026.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã thu hồi số tiền 63 triệu đồng do đối tượng giao nộp, được xác định là tài sản trộm cắp của gia đình bị hại. Ngoài ra, một điện thoại di động cũng được thu giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ tài sản của gia đình, hạn chế nguy cơ trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp.

Theo đó, người dân không nên cất giữ số lượng lớn tiền mặt, vàng bạc hoặc tài sản có giá trị tại nhà, đặc biệt ở những vị trí dễ bị phát hiện, tiếp cận.

Khi gia đình đi vắng, người dân cần kiểm tra kỹ hệ thống cửa ra vào, cửa sổ, cửa ban công và các vị trí có nguy cơ bị lợi dụng để đột nhập. Việc khóa cửa cẩn thận trước khi rời khỏi nhà là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế những sơ hở mà kẻ gian có thể lợi dụng.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình có thể lắp đặt camera giám sát, hệ thống báo động và đèn chiếu sáng tại khu vực cổng, sân, cửa ra vào hoặc những nơi khuất tầm nhìn. Các thiết bị này giúp tăng cường khả năng giám sát, phát hiện dấu hiệu bất thường và hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình xác minh khi xảy ra sự việc.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân không nên công khai trên mạng xã hội những thông tin về việc gia đình đi vắng dài ngày, tài sản có giá trị đang sở hữu hoặc vị trí cất giữ tiền, vàng. Việc chia sẻ những thông tin này có thể vô tình tạo điều kiện để các đối tượng xấu nắm bắt tình hình, lên kế hoạch trộm cắp.