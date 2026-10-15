Nhân viên ngân hàng cảnh giác giúp cụ bà bảo toàn 1,5 tỷ đồng

Công an xã Lộc Hà giải thích, tuyên truyền làm rõ thủ đoạn của tội phạm lừa đảo cho người dân. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 15/10, Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh lực lượng Công an, giúp người dân bảo vệ tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/10, bà T.T.Q. (SN 1956, trú tại xã Lộc Hà) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0365.099.825. Người gọi tự xưng là Trung úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, thông báo bà có liên quan đến khoản nợ ngân hàng 6,83 tỷ đồng tại số 168 phố Hai Bà Trưng, đồng thời vu khống khoản vay này được sử dụng để buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu bà kê khai, làm rõ.

Sau đó, đối tượng liên tục hỏi thông tin cá nhân, lai lịch của chồng, con và tài sản gia đình, gồm vàng, ngoại tệ, sổ tiết kiệm. Khi biết bà Q. có tiền gửi ngân hàng, đối tượng yêu cầu bà cung cấp ảnh căn cước công dân của hai vợ chồng và sổ tiết kiệm để phục vụ việc xác minh. Đối tượng còn đe dọa, yêu cầu bà giữ bí mật, không kể với bất kỳ ai, đồng thời thông báo lịch hẹn đến nhà văn hóa làm việc vào thứ Tư.

Lo sợ trước những thông tin trên, bà Q. đã gửi ảnh giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm cho đối tượng. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chồng bà là ông T.V.C. mang sổ tiết kiệm có số dư 1,5 tỷ đồng đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà để hỏi rõ sự việc.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, phía ngân hàng đã hướng dẫn gia đình, đồng thời liên hệ Công an xã Lộc Hà phối hợp xác minh. Tại buổi làm việc, lực lượng Công an và cán bộ ngân hàng giải thích thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để đe dọa, gây hoang mang, từ đó dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ và thông tin tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi được giải thích, vợ chồng bà Q. hiểu rõ bản chất vụ việc, ổn định tâm lý và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản.

Qua vụ việc, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng để thông báo liên quan đến vụ án, khoản nợ hay hành vi vi phạm pháp luật. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ.

Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin, không làm theo yêu cầu giữ bí mật, không chuyển tiền hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng; đồng thời liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.