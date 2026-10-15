Thông báo: Thay đổi địa bàn hoạt động

Trong quá trình chuyển tiền cho người quen, một người đàn ông đã nhập sai số tài khoản, khiến 265 triệu đồng được chuyển đến người không quen biết. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại toàn bộ số tiền.