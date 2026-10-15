Thông báo: Thay đổi địa bàn hoạt động
Thông báo: Thay đổi địa bàn hoạt động
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN MỘC CHÂU
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
Căn cứ Quyết định số: 406/QĐ-KV3 ngày 12/10/2026 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 3, về việc sửa đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Mộc Châu.
Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Mộc Châu trân trọng thông báo thay đổi địa bàn hoạt động kể từ ngày 12/10/2026:
“5. Địa bàn hoạt động:
- Phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La;
- 05 tổ dân phố thuộc phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La: Tổ dân phố Hòa Bình, tổ dân phố Mộc Lỵ, tổ dân phố Tây Tiến, tổ dân phố Hữu Nghị, tổ dân phố Tâm Châu.”
Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Mộc Châu thông báo để các cơ quan, đoàn thể và thành viên biết./.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Giáp
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quang-cao/qc-van-phong-dang-dien-tu-ngay-15-10-2026-cV9iezCvR.html