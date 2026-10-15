Cẩn trọng với thông tin chưa kiểm chứng về thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông tin từ Cục An ninh mạng, Bộ Công an cho biết, thời gian vừa qua, một số người có ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội đăng tải video, bài viết chưa qua kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý trường hợp chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng về hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán. Những thông tin này gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Cụ thể, ngày 25/7/2026, tài khoản TikTok “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đăng tải các video tự biên tập, đưa ra nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay margin của công ty chứng khoán.

Đến ngày 21/9/2026, Công an TP. Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước sự việc trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; không tin theo và không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh, việc đưa ra nhận định, thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Nhà đầu tư cần chủ động kiểm tra nguồn tin, tránh để những thông tin thiếu căn cứ tác động đến tâm lý và quyết định đầu tư.