Hà Tĩnh: Tìm thấy 5 bia mộ liệt sĩ, trong đó có phần mộ ghi thông tin rõ ràng tại Lào

Phần bia mộ liệt sĩ ghi rõ thông tin vừa được tìm thấy trên đất bạn Lào. (Ảnh: DƯƠNG HOÀNG)

Đặc biệt, trong 5 phần mộ được tìm thấy có 1 phần mộ ghi thông tin rõ ràng: "Liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954, Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979”. Thông tin về liệt sĩ đã được báo cáo đến cơ quan chính sách để tra cứu, xác minh và thông báo cho thân nhân.

Bên cạnh các hài cốt liệt sĩ, đội quy tập còn tìm thấy nhiều di vật kèm theo gồm: cúc áo bộ đội, lọ penicillin, đinh đóng 4 góc quan tài, dây dù, mảnh tăng và các vật dụng cá nhân khác. Đây là những chứng tích khẳng định mộ liệt sĩ được đồng đội an táng chu đáo trong điều kiện chiến tranh ác liệt.

Đội quy tập cùng chính quyền, người dân địa phương dâng hương trước anh linh các liệt sĩ vừa được tìm thấy. (Ảnh: DƯƠNG HOÀNG)

Trước đó, theo thông tin do các cựu chiến binh Hà Tĩnh, Quảng Trị cung cấp, tại khu vực gần sân bóng bản Phôn Hôm có an táng 16 liệt sĩ thuộc d42/e176/BĐ678 hy sinh ngày 28/10/1979. Trên cơ sở đó, lực lượng quy tập đã phối hợp xác minh, đối chiếu với thông tin do người dân địa phương cung cấp để tổ chức tìm kiếm.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được khâm liệm, đưa về khu vực Nhà thờ thị xã Pạc Xan để hương khói và bảo quản theo đúng quy định.

Video di chuyển hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nhà thờ tại Pạc Xan (Lào).

Được biết, từ khi triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào, trong đó có 1 hài cốt tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong và 7 hài cốt tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan. Hiện, đơn vị đang tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bản Phôn Hôm.