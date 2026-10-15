Truy xét nhanh đạo chích chuyên 'bắt dế'

Đối tượng Lê Văn Lợi và tang vật trộm cắp.

Theo đó, trong lúc chăm sóc người thân đang điều trị tại bệnh viện, ông Trương Văn Ny (1955, trú xã Lệ Thủy) bị kẻ gian lấy trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Xiaomi trị giá khoảng 10 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lệ Thủy đã khẩn trương truy xét, làm rõ và bắt giữ thủ phạm là Lê Văn Lợi (1998, trú xã Lệ Thủy) vào tối cùng ngày, thu hồi tang vật vụ trộm. Tiếp tục đấu tranh, Công an xã Lệ Thủy làm rõ, đối tượng Lợi còn trộm 1 chiếc điện thoại iPhone 13, thu giữ tang vật. Ngày 14-10, Công an xã Lệ Thủy cho biết, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.