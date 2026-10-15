Video: VKSND tối cao kháng nghị, đề nghị bỏ hình phạt tù đối với bị án Nguyễn Minh Tín.

Theo quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKSNDTC-V7 ngày 13/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao, nội dung kháng nghị liên quan đến phần hình phạt đối với Nguyễn Minh Tín trong Bản án hình sự phúc thẩm số 28/2025/HS-PT ngày 28/8/2025 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

Trong vụ án này, Nguyễn Minh Tín bị xét xử về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, tại quận Gò Vấp (cũ), TP Hồ Chí Minh, Vũ Thanh Tuyền cùng Phạm Ngọc Hoàng thông qua mạng xã hội tiếp nhận thông tin, hình ảnh của những người có nhu cầu đặt làm giấy tờ giả. Hai đối tượng trực tiếp làm giả 122 tài liệu của cơ quan, tổ chức, gồm: Giấy phép lái xe, Giấy khám sức khỏe, chứng chỉ cấp, bài sát hạch lý thuyết và các biên bản sát hạch lái xe.

Vụ 7, VKSND tối cao thông tin với bị án về nội dung Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKSNDTC-V7 ngày 13/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Ngoài ra, Trương Thanh Hữu, Lý Thanh Bình và Sầm Phúc Hiệp tham gia cung cấp, tiếp nhận, chuyển thông tin của những người có nhu cầu làm giấy tờ giả. Trong số 35 người đặt làm giấy phép lái xe giả có Nguyễn Minh Tín.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2024/HS-ST ngày 19/6/2024, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt Nguyễn Minh Tín 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đến phiên tòa phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh chuyển tội danh của Nguyễn Minh Tín sang tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, theo Viện trưởng VKSND tối cao, phần quyết định của bản án phúc thẩm lại tuyên hai hình phạt chính đối với cùng một bị cáo. Cụ thể, tại mục 2.6, Tòa án tuyên phạt Nguyễn Minh Tín 1 năm tù; tại mục 2.9, Tòa án tuyên phạt bị cáo 50 triệu đồng.

Trong khi đó, phần nhận định của bản án phúc thẩm xác định phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo. Biên bản nghị án cũng thể hiện nội dung tương tự. Kết quả làm việc Chủ tọa phiên tòa cho thấy việc tuyên đồng thời hai hình phạt chính đối với Nguyễn Minh Tín là do nhầm lẫn.

Kiểm sát viên Vụ 7, VKSND tối cao đọc Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm cho bị án Nguyễn Minh Tín.

Viện trưởng VKSND tối cao nhận định, theo Điều 32 Bộ luật Hình sự, phạt tiền và tù có thời hạn đều là hình phạt chính. Tuy nhiên, đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính. Vì vậy, việc bản án phúc thẩm đồng thời tuyên phạt Nguyễn Minh Tín 01 năm tù và phạt tiền 50 triệu đồng là trái quy định tại khoản 3 Điều 32 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, phần nhận định và phần quyết định của bản án không thống nhất về hình phạt, vi phạm quy định tại Điều 260 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Một sai sót khác được chỉ ra là tại mục 2.6, bản án phúc thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm” đối với Nguyễn Minh Tín. Trong khi đó, phần nhân thân của bị cáo trong bản án nêu tiền án trước đây đã được xóa án tích, quyết định xử phạt hành chính cũng đã chấp hành xong.

Theo quyết định kháng nghị, những sai lầm nêu trên đã dẫn đến hậu quả trong quá trình thi hành án. Căn cứ phần quyết định của bản án phúc thẩm, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định thi hành án phạt tù đối với Nguyễn Minh Tín. Từ ngày 27/7/2026, bị án chấp hành hình phạt 1 năm tù tại Trại giam Định Thành, tỉnh An Giang.

Trước những sai sót nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định kháng nghị một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 28/2025/HS-PT, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, sửa bản án theo hướng bỏ quyết định phạt Nguyễn Minh Tín 1 năm tù tại mục 2.6, xác định phạt tiền 50 triệu đồng là hình phạt chính duy nhất đối với bị án theo mục 2.9.

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKSNDTC-V7 ngày 13/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Ngay khi ban hành Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm, VKSND tối cao cũng ban hành Quyết định số 337/QĐ-VKS-V7 ngày 13/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao, việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện đối với phần hình phạt 1 năm tù tại Bản án hình sự phúc thẩm số 28/2025/HS-PT ngày 28/8/2025 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

VKSND tối cao yêu cầu Ban Giám thị Trại giam Định Thành, tỉnh An Giang, trả tự do ngay cho bị án Nguyễn Minh Tín.

Sau khi VKSND tối cao tống đạt Quyết định số 377/QĐ-VKS-V7, cán bộ Trại giam Định Thành đã hoàn thiện hồ sơ và trả tự do ngay cho bị án Nguyễn Minh Tín.

Hiện vụ án sẽ được xem xét lại theo thủ tục Giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Minh Tín rưng rưng nước mắt khi nghe công bố quyết định của VKSND tối cao

Bị án Nguyễn Minh Tín xúc động khi nghe Kiểm sát viên Vụ 7, VKSND tối cao công bố Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Khi Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKSNDTC-V7 ngày 13/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao và Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được Kiểm sát viên Vụ 7, VKSND tối cao công bố, bị án Nguyễn Minh Tín không giấu được sự xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe khi nghe đến nội dung được trả tự do ngay lập tức.

Sau những tháng ngày chấp hành án, giây phút ấy mang đến cho Tín niềm xúc động khó diễn tả thành lời. Quyết định của VKSND tối cao không chỉ mở ra cơ hội trở về với gia đình mà còn thắp lên hy vọng khi vụ án được xem xét lại theo thủ tục Giám đốc thẩm.