Bám chắc địa bàn, kéo giảm hơn 25% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Tại hội nghị Đảng ủy Công an TP Huế lần thứ 6 (diễn ra ngày 13/10) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh, trật tự.

Vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ xuyên biên giới được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen.

Đặc biệt, các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm được triển khai quyết liệt, góp phần kéo giảm 25,8% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Công tác đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ đạt kết quả vượt chỉ tiêu, được Bộ Công an biểu dương. Một số chuyên án được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao và gửi thư khen. Đơn cử như vụ làm rõ 10 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh; vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ xuyên biên giới; một số vụ ma túy được vận chuyển từ biên giới Việt Lào vào địa bàn Huế để tiêu thụ…

Đến nay, toàn thành phố có 18/40 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, chiếm tỷ lệ 45%. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai đồng bộ; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, thời gian qua, Đảng ủy Công an thành phố chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường hướng về cơ sở, huy động cán bộ các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn Công an cấp xã giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự. Qua đó, các vụ việc ở cơ sở không hình thành “điểm nóng”, an ninh trật tự được đảm bảo.

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm.

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026, đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong những tháng cuối năm, Giám đốc Công an TP Huế Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải kiên quyết, không khoan nhượng với các loại tội phạm; tập trung đánh trúng, đánh đúng, đánh mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đấu tranh, phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an TP Huế tại các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố... để người dân, du khách, doanh nghiệp thuận tiện phản ánh, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự. Qua đó, kịp thời tiếp nhận, xử lý những phản ánh chính đáng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn và xây dựng hình ảnh lực lượng Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Các đối tượng và phương tiện để sản xuất vũ khí quân dụng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó, chuyển đổi số phải được triển khai thực chất trên từng lĩnh vực công tác Công an, gắn với cải cách hành chính, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm…

Tại hội nghị Đảng ủy Công an TP Huế lần thứ 6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng Công an cấp xã; nâng cao chất lượng tham mưu, dự báo tình hình, chủ động phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch trên địa bàn.

Công an TP Huế tổ chức lớp huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đợt 1 năm 2026.

Trong bối cảnh thành phố phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, lãnh đạo TP Huế yêu cầu, Công an tăng cường nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe lạng lách gây náo loạn đường phố

Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao, lạng lách trên nhiều tuyến đường của TP Huế vào tối 17/8.

Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng thực chất, hiệu quả; “xác định rõ việc, giao rõ người, theo việc đến cùng, đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể”.

Đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng làm việc hình thức, đối phó, triển khai thiếu đồng bộ, đứt đoạn giữa Công an thành phố và Công an cấp xã, chống tư tưởng đẩy việc cho cấp xã, thiếu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn. Việc bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ phải gắn với yêu cầu “chọn đúng người, giao đúng việc, đúng địa bàn, lĩnh vực”, lấy chất lượng, hiệu quả công việc và sản phẩm đầu ra làm thước đo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu...