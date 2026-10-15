Tạm giam cựu Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 1,2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố và Lệnh tạm giam đối với bị can Lương Phú Quới. Ảnh: CACC

Ngày 15/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lương Phú Quới (SN 1991, trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2020 đến ngày 16/5/2025, Quới giữ chức Giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang. Do nợ nần nhiều người, không có khả năng chi trả, Quới lợi dụng vị trí công tác, đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/12/2024, tin tưởng Quới, ông Đ.V.M. (trú xã Tây Phú, tỉnh An Giang) cho Quới vay 1,2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, Quới đã chiếm đoạt số tiền này để trả nợ cho người khác rồi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang sau đó ra quyết định truy tìm Quới.

Ngày 8/10/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện Quới tại tỉnh Đồng Nai và đưa về địa phương làm việc. Tại cơ quan Công an, Quới thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại trong vụ việc liên quan đến Lương Phú Quới đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc liên hệ Điều tra viên Huỳnh Văn Vương qua số điện thoại 0968.941.901 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.