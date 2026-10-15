Phát hiện 6 vụ hàng cấm, hàng lậu, hàng giả dịp lễ hội Nguyễn Trung Trực

Lực lượng chức năng kiểm tra tại khu vực diễn ra lễ hội (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cung cấp).

Trong thời gian diễn ra Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã phối hợp kiểm tra 34 vụ việc, phát hiện 6 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng lậu và hàng giả mạo nhãn hiệu.

Hoạt động được triển khai theo Công văn số 1302/CCQLTT-NVTH ngày 23/9/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang về tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp lễ hội.

Theo Sở Công thương tỉnh An Giang, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phường Rạch Giá; Đoàn kiểm tra liên ngành phường Rạch Giá; Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm phường Vĩnh Thông thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Tổng số tiền xử phạt, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng; tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 40 triệu đồng.

Theo thông tin công bố, Đội Quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng và vi phạm về an toàn thực phẩm.