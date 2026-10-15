Khởi tố 4 đối tượng dùng súng quân dụng săn bắn voọc bạc nấu cao ở Phú Quốc

Vụ săn bắt voọc bạc trái phép tại Vườn quốc gia Phú Quốc vừa bị cơ quan công an triệt phá. Từ đơn đặt hàng 10 cá thể voọc để nấu cao bán kiếm lời, nhiều đối tượng đã sử dụng súng được xác định là vũ khí quân dụng để vào rừng săn bắn.

Ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Đỗ Khắc Trường (SN 1996), Đỗ Khắc Cường (SN 1994), Nguyễn Tấn Bền (SN 1987) và Ngô Hoàng Hậu (SN 2001), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đối tượng Đỗ Khắc Trường (trái) và Ngô Hoàng Hậu. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo kết quả điều tra, ngày 14/5/2026, Ngô Hoàng Phi đã liên hệ Trường, Cường và Bền thuê săn bắt 10 cá thể voọc bạc để nấu cao bán cho khách. Nhận lời, nhóm này mang theo súng nén khí cỡ nòng 6,5 mm mua qua mạng xã hội, tiến vào khu vực Tiểu khu 58 thuộc rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc để săn bắt.

Sau gần hai tuần, nhóm đối tượng đã giao cho Phi 8 cá thể voọc bạc. Tuy nhiên, do chưa đủ số lượng theo yêu cầu, Phi tiếp tục chỉ đạo con trai là Ngô Hoàng Hậu tham gia săn bắt.

Hậu sử dụng khẩu súng nén khí mua qua mạng, di chuyển đến khu vực Tiểu khu 66 thuộc rừng đặc dụng ở Suối Cát, Cửa Dương và săn được thêm 1 cá thể voọc bạc.

Đối tượng Đỗ Khắc Cường (trái) và Nguyễn Tấn Bền. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi Phi và Hậu đang lột da, xẻ thịt cá thể voọc vừa săn được tại nhà thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng 9 cá thể voọc bạc, 1 khẩu súng tự chế, 132 viên đạn chì cùng nhiều tang vật liên quan.

Biết vụ việc bị phát hiện, Trường, Cường và Bền đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp khẩu súng sử dụng để săn bắn, các công cụ phạm tội và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh xác định hai khẩu súng cùng số đạn thu giữ trong vụ án là vũ khí quân dụng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các hành vi vi phạm liên quan.