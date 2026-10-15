Gia đình của thiếu nữ Thái Lan bị giấu xác trong vali yêu cầu tử hình bị cáo

Sau gần 4 tháng kể từ khi thi thể thiếu nữ Thái Lan 17 tuổi được phát hiện trong vali gần đường ray tàu hỏa ở Pattaya, gia đình nạn nhân lần đầu đối mặt nghi phạm tại tòa. Cha cô gái yêu cầu án tử hình, trong khi người đàn ông Australia vẫn phủ nhận cáo buộc giết người và từ chối xin lỗi gia đình nạn nhân.

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