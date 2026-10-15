Bộ đội Biên phòng kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển

Cụ thể, lúc 5 giờ 30 phút, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận được tin báo của ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1970, trú tại thôn Thượng Hòa, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), chủ tàu cá QB-22313-TS, về việc phát hiện, cứu vớt ông Nguyễn Tiến Châu (SN 1970, trú tại thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) đang trôi dạt trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 5-6 hải lý.

Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Lý Hòa kiểm tra, khám sức khỏe cho ông Nguyễn Tiến Châu sau khi tàu cập bến - Ảnh: N.H

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13/10, ông Châu lên thuyền thúng câu mực từ tàu cá HT-30421-TS thì bị sóng đánh trôi dạt, mất tích. Đến khoảng 5 giờ ngày 15/10, ông được tàu cá QB-22313-TS cùng hai thuyền viên phát hiện, cứu vớt.

Sau khi tàu cập bến khu vực cửa sông Lý Hòa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa đã tiếp nhận, thăm khám sức khỏe và động viên nạn nhân; đồng thời, liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương để đón ông Nguyễn Tiến Châu về nhà.

Cũng trong ngày 15/10, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp hỗ trợ một thuyền viên bị thương nặng trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/10, tàu cá QB-93186-TS do anh H.M.T. (SN 1986, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng xảy ra sự cố đứt dây tời, khiến dây văng trúng mặt thuyền viên N.V.D. (SN 1987, trú cùng địa phương), gây gãy xương gò má trái và vết thương hở dài khoảng 10cm.

Sơ cứu thuyền viên bị thương nặng - Ảnh: N.H

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Đồn Biên phòng Roòn đã kịp thời hỗ trợ sơ cứu và phối hợp cùng với gia đình đưa nạn nhân vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.