Bắt Hoàng Trung Hiếu SN 2005

Ngày 15/10, theo tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Tam Hưng, Công an xã Phúc Sơn và Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của người dân.

Ngày 3/10/2026, Công an xã Tam Hưng làm rõ Hán Minh Toàn (sinh năm 2006, trú tại tỉnh Phú Thọ) liên quan đến vụ trộm cắp 20 triệu đồng và 1 chỉ vàng của người dân. Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận hành vi phạm tội và bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hán Minh Toàn tại Công an xã Tam Hưng. Ảnh: CA.

Tại xã Phúc Sơn, Công an xã đã làm rõ Nguyễn Bảo Chung (sinh năm 1997, trú tại xã Dân Hòa, Hà Nội) liên quan đến vụ trộm cắp xe máy. Quá trình làm việc, Chung còn khai nhận thực hiện thêm một vụ trộm cắp khác trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Bảo Chung tại Công an xã Phúc Sơn. Ảnh: CA.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chung theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an phường Giảng Võ xác định Hoàng Trung Hiếu (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Ninh Bình) là đối tượng trộm cắp xe máy của người làm cùng. Mở rộng xác minh, Hiếu khai nhận đã thực hiện thêm hai vụ trộm xe máy tại phường Bồ Đề và phường Từ Liêm.

Đối tượng Hoàng Trung Hiếu tại hiện trường. Ảnh: CA.↵

Đối tượng đã bị khởi tố, tạm giam để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình trộm cắp tài sản, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản như khóa cửa cẩn thận, trông giữ phương tiện tại nơi an toàn, đúng quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.