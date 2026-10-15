Tòa tuyên án tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong

HĐXX tuyên án

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 04/9/2024, Trung điều khiển xe ôtô tải biển số 84C-102.77 đi trên đường Tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Khi đến đoạn km 08, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, bị cáo Trung điều khiển xe lấn sang lề trái theo hướng đi để vượt qua xe ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng ở lề phải.

Cùng thời điểm, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện đi phía trước, phía sau là xe đạp điện do em N.N.B.T. (SN 2010) điều khiển, chở theo em L.M.N. (SN 2010).

Thấy xe ô tô tải biển số 84C-102.77 do bị cáo Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường bên hướng đi của mình, em N. thắng và dừng xe lại.

Lúc này, xe của N.N.B T. điều khiển chạy tới va chạm vào phần phía sau xe đạp điện của N. Sau khi va chạm, em N.N.B.T. và xe đạp điện ngã ra đường.

Hậu quả em T. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải biển số 84C-102.77 chèn lên người bị thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Theo cáo trạng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Trung hậu quả làm em T. tử vong.

Bị cáo nghe tuyên án

Căn cứ trên các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX cân nhắc vào nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, điểm b khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung 2 năm 6 tháng tù .

Buộc ông Nguyễn Văn Bình và bà Nguyễn Thị Nga là đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại 246.100.000 đồng. Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng có trách nhiệm bồi thường cho cho đại diện bị hại 150.000.000 đồng.