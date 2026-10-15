Truy xuất đến cùng hàng hóa nông, lâm, thủy sản vi phạm trong 3 tháng cuối năm

Lực lượng chức năng ở Hà Nội kiểm tra một cơ sở sản xuất đường có dấu hiệu vi phạm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký công văn chỉ đạo về việc công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản.

Theo đó, trọng tâm 3 tháng cuối năm, UBND các xã, phường phải rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh, chú trọng cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và hoạt động kinh doanh nông sản, thủy, hải sản tại các chợ.

Cùng đó, phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ tập trung. Khi xảy ra sự cố thuộc lĩnh vực quản lý, phải khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý ban đầu, kịp thời báo cáo và phối hợp với cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định.

Về truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống HanoiCheck; chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu về cơ sở sản xuất, kinh doanh và sản phẩm, phục vụ quản lý, kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc...

UBND các xã, phường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thông tin theo phạm vi quản lý; khi phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn, phải kịp thời phối hợp truy xuất, xác định nguồn cung, phạm vi phân phối và xử lý theo thẩm quyền.