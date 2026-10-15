Diễn viên Vương Tinh nai lưng trả nợ sau vụ bị lừa bán sang biên giới

Theo tờ Sinchew, vụ việc diễn viên Vương Tinh từng bị tổ chức lừa đảo lừa bán qua biên giới từng gây xôn xao dư luận. Mới đây, anh tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ đang phải làm việc vất vả để trả nợ.

Cụ thể, trong thời gian bị giam giữ tại khu lừa đảo, Vương Tinh từng bị ép buộc vay trực tuyến 178.000 NDT. Dù sau đó đã được lực lượng chức năng giải cứu, khoản vay này của nam diễn viên lại không thể được hủy bỏ.

Theo Điều 150 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu một hợp đồng vay được ký kết do bị cưỡng ép, người bị ép buộc có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan chức năng hủy bỏ hợp đồng vay.

Tuy nhiên, luật cũng quy định quyền yêu cầu hủy hợp đồng do bị cưỡng ép phải được thực hiện trong vòng một năm kể từ khi tình trạng cưỡng ép chấm dứt. Người yêu cầu còn phải cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh mình bị kiểm soát khi xác thực danh tính bằng nhận diện khuôn mặt. Đây chính là trở ngại lớn nhất trong trường hợp của Vương Tinh.

Trong thời gian bị khống chế tại khu lừa đảo, điện thoại của diễn viên bị tịch thu, khiến anh không thể lưu lại bằng chứng trực tiếp về việc bị ép vay tiền. Trong khi đó, nền tảng cho vay chỉ căn cứ vào dữ liệu nhận diện khuôn mặt và bác đơn khiếu nại với lý do thông tin xác thực là chính xác.

Quá trình kiện tụng kéo dài, trong khi những hậu quả do chậm thanh toán trên hệ thống tín dụng vẫn phát sinh. Nếu lịch sử tín dụng bị ảnh hưởng, Vương Tinh có thể gặp khó khăn khi mua nhà, vay vốn hoặc tìm việc làm, tác động trực tiếp đến cuộc sống của anh hiện tại.

Vương Tinh và bạn gái. Ảnh: Weibo.

Cuối cùng, Vương Tinh phải ký thỏa thuận trả góp, thanh toán 4.000 NDT mỗi tháng trong vòng 3 năm. Thu nhập của anh không ổn định, có ngày tiền công chưa đến 200 NDT, nên đôi lúc còn phải vay tiền bạn gái để xoay sở. Câu chuyện của nam diễn viên sau khi được chia sẻ gây bàn tán trên mạng xã hội. Một số luồng ý kiến kêu gọi hỗ trợ, giúp giảm nhẹ áp lực tài chính cho Vương Tinh.

Trước đó hồi tháng 1 năm ngoái, Vương Tinh bị dụ dỗ sang Thái Lan đóng phim nhưng mất liên lạc với gia đình ngay tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Bạn gái anh nhanh chóng trình báo cảnh sát, đồng thời nhiều nghệ sĩ chia sẻ thông tin, thu hút sự quan tâm của Đại sứ quán Trung Quốc. Cơ quan chức năng sau đó đã phối hợp với chính phủ Thái Lan triển khai giải cứu nam diễn viên.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, tài tử kể mình bị lừa sang Thái Lan với lời hứa công việc thu nhập tốt. Tuy nhiên, ngay khi đến nơi, anh bị cạo đầu rồi nhốt trong một tòa nhà có khoảng 50 người Trung Quốc. Tại đây, họ bị ép buộc luyện tập sử dụng máy tính để thực hiện các phi vụ lừa đảo trực tuyến.