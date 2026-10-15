Thêm 2 hài cốt liệt sĩ rõ danh tính được quy tập từ tin báo người dân

Ngày 15/10, thông tin từ Đội K51 - Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc tiến hành quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ đã rõ danh tính.

Theo thông tin, 2 liệt sĩ rõ danh tính được quy tập gồm: Liệt sĩ Trương Tấn (nhập ngũ năm 1965) và Liệt sĩ Huỳnh Cho (nhập ngũ năm 1963, cùng trú quê tại xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nay là xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk).

Đội K51 phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành khảo sát địa điểm phần mộ 2 liệt sĩ từ nguồn tin báo của người dân.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ huy Quân sự và chính quyền địa phương xã Tuy An Bắc về việc người dân cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Lai (SN 1957, trú tại thôn Phong Điền, xã Tuy An Bắc) đã đến trình báo.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Lai cung cấp, lúc còn sống, cha ông là ông Nguyễn Lịa có kể lại rằng, vào rạng sáng 4/4/1966, trong một trận đánh của bộ đội ta vào đồn địch tại Hòn Đồn 2, hai liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho khi đó là du kích xã An Định được giao nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội chủ lực tấn công và rút lui.

Đội K51 tiến hành khai quật phần mộ của 2 liệt sĩ.

Sau trận đánh, trong quá trình dẫn bộ đội chủ lực rút lui, hai người không may bị vướng vào mìn khiến anh Trương Tấn hy sinh tại chỗ, anh Huỳnh Cho bị thương nặng và cũng hy sinh sau đó. Đêm cùng ngày, người dân đã tổ chức chôn cất thi thể của hai liệt sĩ vào một hố chung ở cạnh đoạn giao thông hào. Trong số những người dân trực tiếp chôn cất, có ông Nguyễn Lịa. Sau giải phóng, ông Nguyễn Lịa đã trực tiếp cắm mốc, đánh dấu nơi chôn cất hai liệt sĩ.

Từ nguồn thông tin do ông Nguyễn Văn Lai cung cấp, Đội K51 đã phối hợp với chính quyền xã Tuy An Bắc tổ chức khảo sát, đối chiếu thực địa xác minh thông tin. Đến ngày 14/10, các lực lượng đã tổ chức khai quật tại vị trí được xác định và phát hiện 2 phần hài cốt cùng nhiều di vật liên quan. Đối chiếu với thông tin người dân cung cấp, xác định đây là hài cốt của hai liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho nên lực lượng đã tiến hành quy tập, lấy mẫu giám định ADN theo đúng quy định.

Một số di vật được tìm thấy trong phần mộ của 2 liệt sĩ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 8 đã xác định được danh tính và là hài cốt liệt sĩ thứ 45 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch “500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lực lượng chức năng tiến hành đưa 2 hài cốt liệt sĩ về nơi lưu giữ để an táng theo quy định.

Mọi thông tin về mộ liệt sĩ có thể gửi về Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Hoặc, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51; Số điện thoại: 0967.311.134; Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51; Số điện thoại: 0963.965.739; Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng, số điện thoại 0906.354.678).