Giải mã việc hàng trăm nhân viên của 'Shark' Thủy thoát vòng lao lý…

Sau kết quả điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark” Thủy, Chủ tịch HĐQT trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame) cùng loạt bị can liên quan về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy) thời điểm chưa bị khởi tố điều tra.

Đáng chú ý, trong vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc tài chính Công ty CP thương mại dịch vụ Nhất Trần, doanh nghiệp ngoài Nhà nước) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, hàng trăm nhân viên từng làm việc và giúp “Shark” Thủy huy động vốn của các nhà đầu tư nhưng không bị xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2016, để tạo dựng hình ảnh về Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup) có doanh thu lớn, lợi nhuận cao nhằm thu hút nhà đầu tư, “Shark” Thủy đã chỉ đạo việc tạo doanh thu khống.

Biết Công ty CP thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) kinh doanh thẻ điện thoại với doanh thu lớn tại TPHCM (khoảng 2.000 tỷ đồng/năm), Nguyễn Ngọc Thủy đã thống nhất với Liên về việc tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup thông qua việc mua bán thẻ điện thoại khống.

Cáo trạng xác định, từ ngày 14-12-2016 đến 15-9-2021, Công ty Egroup đã ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào là hơn 2.347 tỷ đồng và tổng giá trị bán ra là hơn 2.327 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện 12 hợp đồng, Công ty Egroup làm trung gian tham gia đặt hàng, ký hợp đồng mua, bán, chuyển khoản thanh toán, xuất hóa đơn với các công ty theo chỉ định của Liên. Công ty Egroup hoàn toàn không tham gia vào việc giao, nhận thẻ điện thoại và cũng không phải bỏ vốn kinh doanh.

Trên thực tế, doanh nghiệp của “Shark” Thủy không kinh doanh sim thẻ điện thoại, mà đóng vai trò là đơn vị trung gian, ký kết các hợp đồng kinh doanh không có thật. Để có dòng tiền “chạy” qua tài khoản Công ty Egroup, Tống Thị Kim Liên chỉ định đơn vị mua hàng chuyển trước tiền cho công ty của Thủy. Sau đó Công ty Egroup chuyển cho đơn vị bán hàng.

Từ năm 2016-2021, doanh thu mua, bán thẻ điện thoại của Công ty Egroup là 2.327 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên Báo cáo tài chính các năm. Theo thỏa thuận, “Shark” Thủy phải trả cho Liên 2% tổng doanh thu khống, tương ứng với hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 2-2017 đến tháng 2-2020, “Shark” Thuỷ mới chuyển cho đối tác hơn 31 tỷ đồng.

Tài liệu tố tụng xác định, từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020, bị can Tống Thị Kim Liên nhận hơn 20 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thủy.

Liên quan đến thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Ngọc Thủy, cáo trạng cho thấy, hơn 340 người từng là nhân viên kinh doanh của Công ty Egame.

Từ cuối năm 2020, “Shark” Thủy bắt đầu chỉ đạo nhân viên huy động tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước. Từ năm 2021-2023, “cá mập” một thời vẫn tiếp tục duy trì cách thức huy động tiền này và các nhân viên nêu trên vẫn tham gia kêu gọi khách hàng mua cổ phần.

Trong khoảng thời gian trên, hàng trăm nhân viên tại Công ty Egroup đã huy động được hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng.

Kết quả điều tra xác định, 341 nhân viên của Thủy là người làm công hưởng lương, thực hiện hành vi sai phạm theo chỉ đạo của “ông chủ” với mục đích kêu gọi đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (giai đoạn 2021-2023, nhân viên kinh doanh không có lương, chỉ được nhận tiền hoa hồng khi khách ký hợp đồng).

Quá trình điều tra, hơn 340 nhân viên này đã tự nguyện nộp lại hơn 33 tỷ đồng trong số hơn 77 tỷ đồng tiền hoa hồng đã nhận trong giai đoạn 2021-2023. Vì vậy, việc cơ quan điều tra (CQĐT) vận dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để phân hóa, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên này là có căn cứ.

Đối với 169 nhân viên kinh doanh đã nghỉ việc trước năm 2021, cáo trạng xác định, những người này đã giúp “Shark” Thủy huy động hơn 2.490 tỷ đồng từ 4.942 khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Theo Viện kiểm sát, những người nêu đã nghỉ việc trước năm 2021 (trước khi có chủ trương huy động tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước) và không biết việc “Shark” Thủy sử dụng tiền huy động trái mục đích nên không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.