Đi bán vé số, một cháu bé bị điện giật tử vong

Khoảng 18 giờ chiều 14-10, tại hẻm đường Thuận Giao 07, phường Thuận Giao, người dân phát hiện cháu P. nằm bất động dưới vũng nước mưa sâu khoảng 5-10cm, ngay cạnh một cột điện.

Khu vực vũng nước cạnh trụ điện nơi phát hiện cháu P. bị tai nạn điện. Ảnh: DUY KHANG

Khi một số người lội vào vùng nước nơi cháu P. bị nạn để hỗ trợ đã cảm giác bị điện giật. Nhận định đây là sự cố điện giật nguy hiểm, người dân đã lập tức hô hoán và báo cho lực lượng chức năng địa phương và điện lực. Khi điện trong khu vực bị cắt, lực lượng chức năng tiếp cận thì xác định cháu P. đã tử vong.

Ngay trong tối 14-10, Công an phường Thuận Giao cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân ban đầu xác định cháu bé gặp nạn do rò rỉ điện từ cột điện gần vũng nước.

Theo người dân xung quanh, cháu P. có hoàn cảnh khó khăn, ở trọ cùng mẹ và ông bà ngoại, hằng ngày đi bán vé số mưu sinh. Địa phương đã hỗ trợ 42 triệu đồng, người dân xung quanh khu trọ đã quyên góp được 32,3 triệu đồng hỗ trợ đưa thi thể cháu về quê ở An Giang để an táng.