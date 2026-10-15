Phát hiện 'ma' trong nhà hoang

3 “con nghiện” bị phát hiện trong căn nhà hoang.

Cụ thể, trưa 12-10, Công an xã La Lay kiểm tra, phát hiện 3 “con nghiện”: Hồ Văn Thiu (2003), Hồ Văn Huynh (2011) và Hồ Văn Bảo (2011, cùng trú xã La Lay) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một căn nhà bỏ hoang tại thôn La Lay (xã La Lay); thu giữ 1 viên ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tiếp đó, chiều tối cùng ngày, Công an xã La Lay bắt quả tang Hồ Văn Lân (2009, trú xã La Lay) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 158 viên hồng phiến.

Hiện, Công an xã La Lay đang phối hợp Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Trị điều tra 2 vụ việc trên.