Xe tải chở hơn 2 tạ nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc

Khoảng 9 giờ ngày 12/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 2 tránh Vĩnh Yên, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã dừng kiểm tra xe tải biển kiểm soát 29C-828.xx do anh D.V.V. (SN 1980, trú tại xã Bình Nguyên) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa 8 thùng nhựa màu xanh đựng xương và nội tạng động vật với tổng khối lượng lên tới 250 kg.

Hơn 2 tạ nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Làm việc với cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện khai nhận số hàng hóa được thu mua từ các thương lái và lò mổ trên địa bàn để vận chuyển đi tiêu thụ kiếm lời. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số sản phẩm động vật nói trên.

Trước dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã nhanh chóng lập hồ sơ, bàn giao toàn bộ số hàng hóa cùng các tài liệu liên quan cho Đội Quản lý thị trường số 15 tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo các chuyên gia về an toàn thực phẩm, những sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Việc không kiểm soát được quy trình giết mổ, bảo quản và vận chuyển có thể khiến thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn, virus hoặc các tác nhân gây bệnh nguy hiểm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Vụ việc cũng cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát, góp phần ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân.