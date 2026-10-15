Nhật Bản tiêu hủy sản phẩm chân gà 'Ăn Cùng Bà Tuyết ', doanh nghiệp lên tiếng

Mới đây, theo hãng thông tấn Jiji Press, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đã xử lý một cửa hàng thực phẩm châu Á tại thành phố Koga, tỉnh Ibaraki, do bày bán các sản phẩm thịt có nguồn gốc từ Việt Nam và Indonesia thuộc diện bị cấm nhập khẩu.

Sau vụ việc, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết đã lên tiếng làm rõ thông tin liên quan đến sản phẩm mang thương hiệu của mình xuất hiện tại thị trường Nhật Bản.

Theo thông tin được công bố, ngày 29/9, Trạm Kiểm dịch Động vật Nhật Bản tiến hành kiểm tra cửa hàng thực phẩm nói trên và phát hiện các sản phẩm thịt nhập khẩu không đáp ứng quy định. Toàn bộ sản phẩm thuộc diện bị cấm nhập khẩu được tìm thấy tại đây đã bị tiêu hủy.

Hình ảnh sản phẩm bị thu giữ tại Nhật. Ảnh: Jiji Press.

Phía Nhật Bản cho biết, việc cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt không có giấy phép và giấy tờ kiểm dịch cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trên vật nuôi. Vụ việc được xử lý theo các quy định của nước này về kiểm soát nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Tuy nhiên, việc sản phẩm mang nhãn hiệu Việt Nam xuất hiện tại một điểm bán ở Nhật Bản không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sở hữu thương hiệu đó trực tiếp xuất khẩu hoặc tổ chức phân phối hàng hóa tại thị trường này.

Ngày 11/10, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết đã phát đi thông báo làm rõ sự việc. Theo thông tin được doanh nghiệp công bố, công ty khẳng định chưa thực hiện hoạt động xuất khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết sang Nhật Bản.

Đồng thời, doanh nghiệp cho biết chưa chỉ định hoặc ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu hay phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết đã phát đi thông báo làm rõ sự việc.

Theo giải thích từ phía công ty, việc sản phẩm mang nhãn hiệu của doanh nghiệp xuất hiện tại một cửa hàng ở Nhật Bản không có nghĩa công ty trực tiếp đưa hàng vào thị trường hoặc cho phép bên thứ ba thực hiện hoạt động đó.

Doanh nghiệp cũng cho biết, theo thông tin liên quan đến vụ việc, cửa hàng bị xử lý đã đưa hàng hóa vào Nhật Bản thông qua đường bưu chính quốc tế và bày bán khi chưa có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Đối với Nhật Bản, các sản phẩm thịt thuộc diện kiểm dịch phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhập khẩu, giấy tờ và điều kiện an toàn dịch bệnh. Những quy định này được áp dụng đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật, không phụ thuộc vào thương hiệu hay quốc gia xuất xứ.

Trong thông báo, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết nhấn mạnh việc tuân thủ quy định pháp luật tại các thị trường mà sản phẩm có thể được đưa đến tiêu thụ.

Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng và đối tác không tự ý mang theo, gửi, vận chuyển hoặc kinh doanh các sản phẩm thuộc diện kiểm dịch tại Nhật Bản khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý. Việc không tuân thủ quy định nhập khẩu có thể dẫn đến các biện pháp xử lý theo pháp luật sở tại.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết không trực tiếp đưa hàng vào thị trường ↵

Đáng chú ý, công ty cho biết sẽ rà soát hệ thống đại lý, nhà phân phối và các gian hàng thương mại điện tử nhằm kiểm soát tốt hơn hoạt động kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu của mình.

Doanh nghiệp đồng thời yêu cầu các bên liên quan không nhận đơn hàng, quảng cáo hoặc hỗ trợ gửi sản phẩm sang những thị trường mà thương hiệu chưa thực hiện xuất khẩu chính ngạch, trong đó có Nhật Bản.

Bên cạnh đó, công ty bày tỏ sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin và tài liệu thuộc phạm vi quản lý khi nhận được yêu cầu hợp pháp.

Vụ việc cho thấy sự cần thiết phải phân biệt giữa hoạt động xuất khẩu chính thức của doanh nghiệp và việc hàng hóa được bên thứ ba đưa vào một thị trường thông qua các kênh không chính thức.

Đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật, việc đáp ứng quy định kiểm dịch và điều kiện nhập khẩu của nước sở tại là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh cũng như hạn chế rủi ro pháp lý cho các bên liên quan.