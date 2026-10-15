Hà Nội: Ai từng mua gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ liên quan đến Công ty Du lịch Zesttrip cần liên hệ làm việc ngay với cơ quan Công an

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Zesttrip (mã số doanh nghiệp: 0110988495; địa chỉ trụ sở: số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) thông qua hoạt động tư vấn chuyển nhượng thẻ du lịch, kỳ nghỉ dưỡng.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, thời gian từ khi Công ty Zesttrip được thành lập vào tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, Đặng Thị Hà Lý - Phó Giám đốc (là đối tượng điều hành hoạt động thực tế của công ty) đã mua thông tin các khách hàng từng mua gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ tại các công ty du lịch khác.

Sau đó, chỉ đạo nhân viên gọi điện cho các khách hàng này, đưa ra thông tin có người khác muốn mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng với giá cao hơn giá khách hàng đã bỏ ra để mua các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của các công ty trước (thực tế không có ai có nhu cầu mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ này) để khách hàng nộp tiền đặt cọc hoặc thanh toán tiền dịch vụ tìm người mua.

Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, Công ty Zesttrip không thực hiện việc tìm kiếm hay liên hệ với ai để mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng mà chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho nhân viên Công ty Zesttrip liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan tại Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội (Số điện thoại cán bộ thụ lý: 0915812222, 0934533497) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.