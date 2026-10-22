Bắt 11 đối tượng đánh bạc

Ngày 22/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19/10, Công an xã Tân Thành đã kiểm tra hành chính tại nhà bà D.T.H (SN 1952, trú tại thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành).

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang.

Tại đây, công an phát hiện 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: T.V.P (SN 1989), T.T.T (SN 1983), H.T.T (SN 1975), H.T.M (SN 1976), N.T.H.H (SN 1995), N.T.M.L (SN 1984), N.C.Đ (SN 1987), Đ.T.T.T (SN 1992), N.T.K.T (SN 1992), T.T.H (SN 1984) và H.T.M.L (SN 1970).

Tại hiện trường, công an thu giữ 8.960.000 đồng trên chiếu bạc, 15.310.000 đồng trên người các đối tượng cùng bộ dụng cụ xóc đĩa gồm chén nhựa, đĩa sứ, 4 quân vị, dụng cụ cắt quân vị và một chiếc chiếu cói.

Công an xã Tân Thành tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, xác minh hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng Công an xã Tân Thành sẽ tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến cờ bạc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.