Giám đốc Công an Khánh Hòa động viên các lực lượng tham gia truy bắt đối tượng trốn trại A2

Tại các tổ công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước trực tiếp kiểm tra thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt những khó khăn trong quá trình triển khai phương án truy bắt. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa thăm nơi nghỉ ngơi của các lực lượng tham gia truy bắt đối tượng trốn trại A2. Ảnh: CACC

Nhấn mạnh tính chất quan trọng, cấp bách của công tác truy bắt, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ huy và tổ chức thực hiện; vận dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết truy bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra sơ hở, bị động, bất ngờ. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước cũng động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, giữ vững quyết tâm, tinh thần cảnh giác và đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Võ Hoàng Duy thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Lê Văn Cường thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 21/10, 4 phạm nhân đã trốn khỏi trại giam A2 gồm: Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 22/10, Trại giam A2 ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ra 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân trên. Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ Lê Văn Cường. Đến tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Hai phạm nhân Tình (trái) và Toàn (phải) đang bị cảnh sát truy bắt. Ảnh: CACC