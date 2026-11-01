Tây Ninh: Phát hiện hơn nửa triệu sản phẩm mỹ phẩm, đồ gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, chờ ship cho khách hàng

Ngày 01/11, Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ việc phát hiện số lượng lớn hàng hóa (trị giá khoảng 8 tỷ đồng) có dấu hiệu vi phạm tại một nhà kho trên địa bàn ấp Chợ Mỹ (xã Mỹ Lệ).

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 ngày 21/10, Đội QLTT cơ động và Đội QLTT số 4 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Mỹ Lệ tiến hành kiểm tra đột xuất nhà kho của một hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 20 nhân viên đang thực hiện các công đoạn duyệt đơn, phân loại và đóng gói hàng hóa để giao cho khách hàng đặt mua trên các nền tảng thương mại điện tử. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lưu giữ số lượng lớn hàng hóa chưa qua sử dụng, có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số hàng hóa vi phạm bị phát hiện, thu giữ

Cụ thể, số hàng hóa bị phát hiện gồm 569.937 đơn vị sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm và đồ gia dụng cùng nhiều mặt hàng khác như giày dép, phụ kiện điện thoại, keo mực màu, túi xách, balo, mắt kính, đồng hồ... Toàn bộ số hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất.

Qua kiểm tra ban đầu, các sản phẩm có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Do số lượng hàng hóa lớn, lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh và Công an xã Mỹ Lệ đã huy động thêm lực lượng để tổ chức kiểm đếm, niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật.

Số hàng hóa sau đó được đưa về trụ sở Chi cục QLTT để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.