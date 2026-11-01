Xem MV parody của công an phường: Lấn chiếm vỉa hè, chối tội sao thoát camera AI

Xem MV parody của CAP Hai Bà Trưng: Lấn chiếm vỉa hè, chối tội sao thoát camera AI

"Này cô kia không nên nói điêu, tôi chỉ yêu thương chúng sinh. Đây là công viên đấy nha, tôi hại cô sao được?". Người thanh niên vừa lớn tiếng cãi lý với tổ công tác công an phường, vừa cố giấu vẻ lúng túng sau màn ẩu đả ngay trên vỉa hè.

Ít phút trước đó, thấy quán cà phê của gia đình vắng tanh trong khi quán nước sát vách có khách ngồi uống, người thanh niên này cùng một phụ nữ đã cầm theo hai con gián tiến sang bàn khách rồi lén thả vào cốc nước. Vị khách đang uống giật mình la hét, còn chủ quán nước lập tức lao ra xô xát với hàng xóm. Khi lực lượng công an tuần tra xuất hiện yêu cầu dừng tay, cả hai bên đều tìm cách đổ lỗi cho đối phương.

Mọi lời biện minh chỉ chấm dứt khi cán bộ công an chỉ tay lên chiếc camera giám sát lắp trên cao, đồng thời giơ chiếc điện thoại đang phát lại toàn bộ cảnh bỏ gián và đánh nhau vừa diễn ra. Không ai còn cãi được nửa lời. Bàn ghế bày tràn ra lòng đường, vỉa hè của cả hai hộ kinh doanh cũng bị tổ công tác lập biên bản thu giữ tại chỗ.

Tình huống đời thường đó là phần mở đầu trong MV nhạc chế (parody) tuyên truyền pháp luật được Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) chính thức phát hành ngày 30/10. Các nghệ sĩ Minh Hằng, Yến Chuối, Nguyễn Lớp cùng chính cán bộ, chiến sĩ công an phường đã trực tiếp nhập vai và thể hiện lời ca trên nền nhạc sôi động.

Từ câu chuyện tranh giành khách nơi góc phố, sản phẩm đưa người xem tới Trung tâm giám sát camera của Công an phường Hai Bà Trưng với quy mô hơn 700 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) lắp đặt tại các vị trí trọng điểm. Hệ thống này được triển khai dựa trên phương án do Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng trực tiếp nghiên cứu, xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trên màn hình lớn tại phòng trực ban, hình ảnh từ các tuyến phố Lê Duẩn, Nguyễn Thượng Hiền truyền về liên tục bất kể ngày đêm hay mưa nắng. Từng phương tiện lưu thông hay các vật dụng bày bán lấn chiếm hành lang giao thông tại khu vực số 86 Nguyễn Thượng Hiền, 200 Lê Duẩn đều được phần mềm tự động khoanh vùng bằng khung xanh để nhận diện sắc nét. Dữ liệu từ hơn 700 mắt camera giúp lực lượng công an cơ sở nắm chắc địa bàn, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm pháp luật và phục vụ trích xuất, truy vết tội phạm khi cần thiết.

Sau những tiếng cười từ màn nhạc chế, các căn cứ pháp lý được cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng thông tin rõ ràng ở phần cuối clip. Theo khoản 7 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ và Nghị quyết số 56/2026 ngày 15/6/2026 của HĐND TP Hà Nội, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo có mức phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.

Thay cho những buổi tuyên truyền hội trường hay phát tờ rơi chữ nghĩa dày đặc, việc đưa điều khoản nghị định vào một sản phẩm âm nhạc gần 4 phút giúp thông tin pháp luật đi thẳng vào trí nhớ người xem. Các hộ kinh doanh mặt phố vừa có phút thư giãn với lối diễn xuất hóm hỉnh của các nghệ sĩ, vừa tự nhắc mình về mức phạt tiền triệu nếu lấn chiếm vỉa hè.

Phía trên những tán cây dọc phố, hơn 700 mắt camera AI vẫn lặng lẽ ghi hình suốt ngày đêm, song hành cùng sự tự giác của mỗi người dân để giữ cho đường thông, hè thoáng...