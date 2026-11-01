Đồn Biên phòng Đàm Thủy bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Đối tượng Nông Thanh Dương cùng tang vật bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ, ngày 28/10/2026, trên tuyến Quốc lộ 4A thuộc khu vực xóm Keo Nà, xã Đàm Thủy, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Đàm Thủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an xã Đàm Thủy phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nông Thanh Dương, sinh năm 1991, trú tại xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,43 gam hêrôin, 1,2 triệu đồng, 1 điện thoại di động.

Căn cứ chứng cứ tài liệu thu thập được, Đồn Biên phòng Đàm Thủy ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; hoàn thiện thủ tục và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.