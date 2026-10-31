Khởi tố các đối tượng liên quan đến đường dây bán hàng qua livestream

Theo cơ quan công an, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà tại Đồng Nai để kinh doanh online. Chị ruột Đinh Mã Hoài Nam là Đinh Thị Hiền Vy (sinh năm 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ livestream bán sản phẩm.

Ba bị can bị khởi tố vì bán hàng livestream lừa dối khách hàng. Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Dù biết Sở Y tế TP Hà Nội đã thu hồi số công bố của 4 sản phẩm: Chấm nhức răng VP, liền sẹo VP, nhiệt miệng VP, nước súc miệng VP, nhóm đối tượng vẫn che giấu thông tin, bán qua livestream, tiêu thụ hơn 14.400 sản phẩm này. Cơ quan điều tra cũng phát hiện công ty kê khai sai doanh số, có dấu hiệu trốn thuế; sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng, bán cho doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền. Đinh Mã Hoài Nam khai trước khi thành lập công ty đã bán hàng online trị giá hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế.