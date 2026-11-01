Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 55kg ma túy qua đường chuyển phát nhanh
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, thu giữ hơn 55 kg ma túy các loại.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/triet-pha-duong-day-van-chuyen-hon-55kg-ma-tuy-qua-duong-chuyen-phat-nhanh-post674059.antd