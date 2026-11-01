Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 55kg ma túy qua đường chuyển phát nhanh

Từ Làng Nủ năm 2024 đến La Guaira (Venezuela) gần hai năm sau, tôi hiểu rằng, đến được hiện trường của các vụ thiên tai mới chỉ là một phần của công việc. Giữa vùng thiên tai, tôi phải cân nhắc từng bước tiếp cận, biết lúc nào nên dừng hỏi và lựa chọn kỹ những gì đưa lên trang báo.