Hà Nội: Phát hiện hơn 2,1 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc

Ngày 31/10, Công an TP. Hà Nội thông tin, Công an xã Bình Minh vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn do anh N.V.T. (SN 1994, trú tại xã Bình Minh) làm chủ.

Phát hiện hơn 2,1 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc. Ảnh CAHN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở đang lưu giữ 43 bao tải chứa bì lợn, tổng trọng lượng 2.150kg, trị giá khoảng 11,18 triệu đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; không có nhãn hàng hóa và các tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra còn xác định chủ cơ sở chưa thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh N.V.T. đã thừa nhận những vi phạm nêu trên.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hai hành vi.

Cụ thể, hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp bắt buộc phải đăng ký bị áp dụng mức phạt 7,5 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, mức phạt được xác định là 12 triệu đồng, căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Tổng mức phạt đối với hai hành vi vi phạm là 19,5 triệu đồng. Đồng thời, chủ cơ sở bị buộc tiêu hủy toàn bộ 2.150kg bì lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Vụ việc cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm trong hoạt động kinh doanh, góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường.