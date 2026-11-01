Vụ việc hai mẹ con bán lẻ ma tuý ở xóm Tân Hoà 1, xã Tân Thành bị lực lượng Công an xã Tân Thành phát hiện, xử lý trong năm 2026.

Từ tin báo của người dân, ngày 24/6/2026, Công an phường Gia Sàng đã bắt quả tang Bùi Đức Ngọc, sinh năm 1989, trú tại phường Gia Sàng, cùng Vũ Trọng Hoàng và Hoàng Anh Tuấn, đều sinh năm 1998, trú tại phường Tích Lương, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Ngọc. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an bắt giữ thêm Lê Trung Dũng, sinh năm 1981, trú tại phường Gia Sàng.

Từ những vụ việc cụ thể, Công an phường Gia Sàng tiếp tục rà soát, làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý những người liên quan. Đây cũng là cách làm được Công an các xã, phường trong tỉnh chú trọng nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.

Thiếu tá Dương Mạnh Tuấn, Trưởng Công an xã Tân Thành cho biết: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tăng cường nắm tình hình, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; kịp thời phát hiện những địa điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm để tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Nhờ sự chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc từng nhóm đối tượng, từ đầu năm đến nay, Công an xã Tân Thành đã đấu tranh, bắt giữ 10 vụ với 14 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 80,164g heroin và 1,828g ma tuý tổng hợp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Công an xã Đại Phúc ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trong công tác xây dựng xã không ma tuý.

Cùng với đấu tranh, xử lý tội phạm về ma tuý, các xã, phường của tỉnh đang nỗ lực phấn đấu xây dựng xã, phường đạt tiêu chí không ma tuý theo lộ trình của tỉnh.

Tại phường Linh Sơn, mục tiêu đặt ra là năm 2026 có 50% tổ dân phố đạt tiêu chí không ma túy, phấn đấu đến cuối năm 2027, xây dựng phường không ma túy. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tập trung phòng ngừa từ sớm, quản lý chặt địa bàn, đối tượng và phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp; đồng thời rà soát những địa điểm, khu vực có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, tăng cường quản lý người nghiện, người sau cai nghiện, người có nguy cơ cao và công tác cư trú. Đồng thời, trực tiếp làm việc và ký cam kết đối với 100% tổ dân phố, công ty, doanh nghiệp và trường học về xây dựng phường không ma túy năm 2027.

Ở xã Đại Phúc, công tác phòng, chống ma túy cũng được triển khai đồng bộ. Trong 9 tháng năm 2026, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành 2 nghị quyết, 10 kế hoạch về phòng, chống ma túy; tiếp nhận, xử lý 15 vụ với 25 đối tượng phạm tội về ma túy.

Cùng với đó, Công an xã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng các địa điểm này để tổ chức hoặc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ đấu tranh, xử lý vi phạm đến quản lý địa bàn, hỗ trợ người sau cai nghiện, các địa phương đang từng bước triển khai những giải pháp phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để kiềm chế tội phạm, tệ nạn ma túy và thực hiện mục tiêu xây dựng các xã, phường không ma túy.