TIÊU ĐIỂM: 6 ngày xét xử kỷ lục vụ án Mr Pips, loạt lời khai chấn động và khối tài sản nghìn tỷ
Khép lại tuần xét xử sơ thẩm đầu tiên với 188 bị cáo hầu tòa, đại án lừa đảo nghìn tỷ liên quan đến Mr Pips tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ: từ bệnh án và trạng thái tâm lý của kẻ cầm đầu, lời xin định giá lại khối vàng trăm tỷ để khắc phục hậu quả, cho đến thái độ gây xôn xao dư luận của các bị cáo liên quan.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tieu-diem-6-ngay-xet-xu-ky-luc-vu-an-mr-pips-loat-loi-khai-chan-dong-va-khoi-tai-san-nghin-ty-post1890300.tpo