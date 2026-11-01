TIÊU ĐIỂM: 6 ngày xét xử kỷ lục vụ án Mr Pips, loạt lời khai chấn động và khối tài sản nghìn tỷ

Khi mỗi người dân nắm bắt được các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng có thêm một nguồn tin đáng tin cậy, cộng đồng bớt đi một nguy cơ. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tiếp nhận thông tin từ người dân do các đơn vị, địa phương triển khai thời gian qua đã góp phần nâng cao và lan tỏa ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật trong cộng đồng.