Ngày mai sẽ là hạn cuối nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm nay

Theo quy định tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với trường hợp từ năm thứ hai trở đi là vào ngày 31/10 hàng năm. Tuy nhiên, do ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy nên theo quy định, thời hạn được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức là ngày 2/11.

Trong thông báo vừa phát đi, Thuế TP Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn để tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Để thuận tiện trong việc nộp thuế, người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin và thanh toán trực tuyến. Sau khi đăng nhập, người nộp thuế cần kiểm tra chính xác thông tin nghĩa vụ thuế, số tiền phải nộp và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Trường hợp chưa có thông tin thuế trên ứng dụng hoặc có sai sót hoặc gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ, người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan thuế quản lý điểm đất để được hướng dẫn.

Liên quan đến tình trạng sai sót trong nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Cục Thuế mới đây cho biết đến nay cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trên tổng số hơn 3,37 triệu tờ khai cần rà soát. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thông tin người nộp thuế, thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ dẫn đến việc thông báo nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người nộp thuế không chính xác.

Do đó, Cục Thuế vừa có văn bản gửi Thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tập trung xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý kịp thời điều chỉnh khi có đủ căn cứ.

Cục Thuế cũng yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố phải thực hiện việc giải quyết phản hồi, kiến nghị của người nộp thuế về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu khi đủ căn cứ.

Cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế cấp dưới phải nâng cao hiệu quả công tác ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trong hai ngày cuối tuần này, các thuế cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế kê khai, nộp thuế tại các phường, xã, qua đó giải quyết các vướng mắc về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân.